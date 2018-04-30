Ещё
В Москве зафиксировали самый теплый день с начала года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве зафиксировали самый теплый день с начала года 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: ТАСС
Последний день апреля стал самым теплым днем с начала года. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
"До подхода атмосферного фронта солнечные лучи успели хорошо прогреть господствовавшие над Москвой воздушные массы. В 15.00 на метеостанции ВДНХ температура воздуха достигла плюс 23,5 градусов. Таким образом, последний день апреля стал самым теплым с начала года", — говорится в заявлении.
Ранее управление МЧС России по Москве предупредило жителей и гостей столицы о грозе и усилении ветра.
Газета.Ru: последние новости
Есть ли счастье в труде? Мэрия Москвы согласовала проведение 5 мая митинга на проспекте Сахарова Норвежская писательница объехала Россию по кругу и предсказала развал страны
Комментарии  Ещё 143 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Немецкие летчики массово увольняются из-за России537
В ДНР прокомментировали начало новой операции Киева497
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке201
На Украине рассказали, когда ждать миротворцев ООН124
В семье Диброва произошло несчастье49
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали начало новой операции Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение