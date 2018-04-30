В Москве зафиксировали самый теплый день с начала года

Последний день апреля стал самым теплым днем с начала года. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос". "До подхода атмосферного фронта солнечные лучи успели хорошо прогреть господствовавшие над Москвой воздушные массы. В 15.00 на метеостанции ВДНХ температура воздуха достигла плюс 23,5 градусов. Таким образом, последний день апреля стал самым теплым с начала года", — говорится в заявлении. Ранее управление МЧС России по Москве предупредило жителей и гостей столицы о грозе и усилении ветра.