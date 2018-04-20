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Необычные мешки на субботнике напугали соцсети
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Необычные мешки на субботнике напугали соцсети 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Во время субботника на территории городской больницы Челябинска врачи складывали мусор в мешки для трупов. TJournal обратил внимание на фото мешков, опубликованные в сообществе «Типичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».
На фото запечатлены лежащие на газоне «мешки характерной формы со швом по всей длине».
ВКонтакте
В комментариях к снимкам пользователи предположили, что это «юмор медиков». Также они отметили, что главное — это отсутствие мусора, а настоящее предназначение мешков не имеет значения.
«Это чтобы всякие придурки не пинали этот мусор и не разбрасывали… а шли и очковали рядом», — написал один из пользователей.
По данным Lentachel.ru, в руководстве городской больницы «предпочли не комментировать инцидент».
Комментарии
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