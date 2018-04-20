Необычные мешки на субботнике напугали соцсети

Во время субботника на территории городской больницы Челябинска врачи складывали мусор в мешки для трупов. TJournal обратил внимание на фото мешков, опубликованные в сообществе «Типичный Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

На фото запечатлены лежащие на газоне «мешки характерной формы со швом по всей длине».

ВКонтакте

В комментариях к снимкам пользователи предположили, что это «юмор медиков». Также они отметили, что главное — это отсутствие мусора, а настоящее предназначение мешков не имеет значения.

«Это чтобы всякие придурки не пинали этот мусор и не разбрасывали… а шли и очковали рядом», — написал один из пользователей.

По данным Lentachel.ru, в руководстве городской больницы «предпочли не комментировать инцидент».