Первый легальный бордель «возбудил» Милонова

«Сексуальные отношения с посторонними предметами могут быть опасны для здоровья и жизни клиентов», — уверен он.

Также парламентарий считает, что открывать подобные «лавки», которые «надо будет прикрыть», могут лишь «придурки», «подлецы» и «извращенцы», которых секс-кукла, «видимо, в свое время и родила». По его мнению, эти люди должны быть арестованы за оказание опасных для здоровья услуг.

Поэтому Милонов намерен прийти в публичный дом с проверкой вместе с депутатами из Чечни и «ребятами из MMА».

«Возьмем — и с проверкой туда, что они там предлагают», — сообщил он.

Накануне стало известно, что в конце апреля в деловом центре «Москва-Сити» откроется досуговый центр Dolls Hotel, в рамках которого будет работать первый в России легальный бордель LumiDolls. За пять тысяч рублей в публичном доме можно будет заняться сексом с куклами с искусственным интеллектом.

Вчера основатель Dolls Hotel Дмитрий Александров заявил, что adult-центр разнообразит сексуальную жизнь россиян, сократит количество проституток, стоящих вдоль российских дорог, а также поможет людям с психическими отклонениями, так как, например, в Испании почти треть посетителей подобных заведений составляют именно они.

Два года назад Виталий Милонов призвал создать открытый реестр россиян, пользовавшихся услугами проституток. Тогда он заявлял, что они «лузеры», «неудачники» и «преступники», которые участвуют в торговле людьми.