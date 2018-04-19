Ещё
Первый легальный бордель «возбудил» Милонова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первый легальный бордель «возбудил» Милонова 

Рамблер 17 часов назад
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил «Национальной службе новостей», что вместе с депутатами из Чечни и бойцами MMA проверит, что «предлагает» первый в России легальный бордель.
«Сексуальные отношения с посторонними предметами могут быть опасны для здоровья и жизни клиентов», — уверен он.
Также парламентарий считает, что открывать подобные «лавки», которые «надо будет прикрыть», могут лишь «придурки», «подлецы» и «извращенцы», которых секс-кукла, «видимо, в свое время и родила». По его мнению, эти люди должны быть арестованы за оказание опасных для здоровья услуг.
Поэтому Милонов намерен прийти в публичный дом с проверкой вместе с депутатами из Чечни и «ребятами из MMА».
«Возьмем — и с проверкой туда, что они там предлагают», — сообщил он.
Накануне стало известно, что в конце апреля в деловом центре «Москва-Сити» откроется досуговый центр Dolls Hotel, в рамках которого будет работать первый в России легальный бордель LumiDolls. За пять тысяч рублей в публичном доме можно будет заняться сексом с куклами с искусственным интеллектом.
Вчера основатель Dolls Hotel Дмитрий Александров заявил, что adult-центр разнообразит сексуальную жизнь россиян, сократит количество проституток, стоящих вдоль российских дорог, а также поможет людям с психическими отклонениями, так как, например, в Испании почти треть посетителей подобных заведений составляют именно они.
Два года назад Виталий Милонов призвал создать открытый реестр россиян, пользовавшихся услугами проституток. Тогда он заявлял, что они «лузеры», «неудачники» и «преступники», которые участвуют в торговле людьми.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый русский бордель назвали спасением нации126
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300111
Поклонская ответила Порошенко про князей279
Первый легальный бордель открывается в России348
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой75
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:15
Таинственный город нашли в Антарктиде
Общество Наука
01:12
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300
Общество
05:31
Первый русский бордель назвали спасением нации
Общество
00:23
Девушка толкнула подругу под автобус
Происшествия
03:25
Звёзды шокируют откровенными нарядами соцсети
Шоу-бизнес
00:38
Европа ждет «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:05
Два московских банка лишились лицензий
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение