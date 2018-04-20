Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300

Кардашьян закрывает сеть бутиков

Американские светские львицы сестры Ким, Кортни и Хлои Кардашьян закрывают сеть своих бутиков, сообщает TMZ. По информации издания, магазины одежды, аксессуаров и косметики DASH, существовавшие в Лос-Анджелесе Майами на протяжении 12 лет, будут закрыты, так как сестры «выросли в личном плане» и хотят больше времени посвящать семьям, а также собственным брендам.

Москву ждут масштабные ограничения движения

В Москве начинаются ограничения движения транспорта в связи с репетицией Парада Победы, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения. Перекрытия дорог начнутся в 22:00 20 апреля, продолжатся на следующий день и повторятся 23, 26 и 27 апреля, 3 и 6 мая, а также в день самого мероприятия.

Выпрыгнувший из «Зимней вишни» ребенок выписан из больницы

Ребенок, выпрыгнувший с четвертого этажа горевшего торгового центра в Кемерове , выписан из больницы. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении. По словам собеседника агентства, 11-летний мальчик, после падения повредивший кости таза, печень, сердце, почки и легкие, чувствует себя хорошо, самостоятельно ходит и сидит.

«Санкции дали эффект»

Санкции США против России дали «желаемый эффект». Об этом каналу Fox Business сообщил глава американского Минфина Стивен Мнучин , который их и ввел. Также чиновник подчеркнул, что Соединенные Штаты «не боятся» санкций как «метода воздействия» и в будущем могут ввести новые.

Израиль уничтожит российские С-300

Израиль «немедленно» уничтожит зенитные ракетные комплексы С-300, которые Россия может поставить Сирии . Об этом агентству Bloomberg сообщил генерал-майор запаса израильской армии Амос Ядлин.