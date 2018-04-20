Россиянам предложили попробовать «Новичка»

Якушев пояснил, что такое название продукту решили дать «в контексте последних событий» — отравления в Британии экс-разведчика Сергея Скрипаля

«Мы хотели порадовать людей, поднять им настроение. Появилась такая идея, сами разработали дизайн бутылки», — рассказал фермер.

Он добавил, что масло разлито в новые фирменные бутылки, которые позволяют сохранить все полезные свойства продукта. Бутылки сделаны из «темного материала», помимо надписи на этикетку нанесли символы КГБ.

Стоимость бутылки масла составляет 200 рублей.

Фермер заверил, что маслом «Новичок» никто не отравится, так как это экологически чистая продукция. По словам Якушева, для производства этого масла не используют «удобрения или химию». Масло изготавливают способом холодного отжима.

Крестьянское фермерское хозяйство Якушева находится в селе Никольское-на-Черемшане Мелекесского района области. На производстве фермера работают шесть человек. Первоначально он выращивал пшеницу, ячмень и подсолнечник на землях заброшенного колхоза. Затем решил создать маслозавод на деньги губернаторского гранта в один миллион 350 тысяч рублей, в это дело пришлось вложить и собственные накопления. По словам Якушева, цены на произведенное им масло «начинаются от эконом-варианта в 300 рублей за пять литров».