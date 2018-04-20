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Названы любимые актеры и режиссеры россиян
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Россияне назвали любимых актеров и режиссеров 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Олег Табаков наряду с Никитой Михалковым стал любимым режиссерами россиян, а с Андреем Мироновым разделил второе место в рейтинге актеров, говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно данным опроса, имя Олега Табакова знакомо 95% россиян, а в старших возрастных группах известность абсолютная — 100% среди респондентов 45-59 лет.
«Среди граждан, знакомых с именем Табакова, кинокартины с его участием видели 94%… фильмы, где он работал как режиссер, — 53%», — передает РИА «Новости» сообщение ВЦИОМ.
Самыми запомнившимися фильмами с участием Табакова стали «Семнадцать мгновений весны» и «Человек с бульвара Капуцинов». При этом спектакли, в которых сыграл Табаков, видели 7% слышавших о нем респондентов, а его театральные постановки — 5.
Каждого из участников опроса социологи попросили самостоятельно назвать не более трех имен актеров и режиссеров. Чаще всего в числе любимых режиссеров респонденты называли Табакова и Михалкова (по 10% опрошенных), второе место разделили Федор Бондарчук и Марк Захаров (по 4%). В рейтинге актеров фамилию Табакова назвали 8% респондентов, столько же — Андрея Миронова. В этом народном рейтинге их опередил только Сергей Безруков, о котором сказали 10% участников опроса. Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 25-26 марта 2018 года среди 2 тыс. респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Напомним, актер Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. Он был похоронен 15 марта на Новодевичьем кладбище рядом с могилами актеров Владимира Зельдина и Леонида Броневого.
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