Названы любимые актеры и режиссеры россиян

Россияне назвали любимых актеров и режиссеров

Согласно данным опроса, имя Олега Табакова знакомо 95% россиян, а в старших возрастных группах известность абсолютная — 100% среди респондентов 45-59 лет.

«Среди граждан, знакомых с именем Табакова, кинокартины с его участием видели 94%… фильмы, где он работал как режиссер, — 53%», — передает РИА «Новости» сообщение ВЦИОМ.

Самыми запомнившимися фильмами с участием Табакова стали «Семнадцать мгновений весны» и «Человек с бульвара Капуцинов». При этом спектакли, в которых сыграл Табаков, видели 7% слышавших о нем респондентов, а его театральные постановки — 5.

Каждого из участников опроса социологи попросили самостоятельно назвать не более трех имен актеров и режиссеров. Чаще всего в числе любимых режиссеров респонденты называли Табакова и Михалкова (по 10% опрошенных), второе место разделили Федор Бондарчук Марк Захаров (по 4%). В рейтинге актеров фамилию Табакова назвали 8% респондентов, столько же — Андрея Миронова. В этом народном рейтинге их опередил только Сергей Безруков, о котором сказали 10% участников опроса. Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 25-26 марта 2018 года среди 2 тыс. респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.