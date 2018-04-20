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Правила подачи заявлений в ЗАГС изменятся
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В России могут разрешить подавать заявление в ЗАГС за год до регистрации брака 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жених и невеста смогут выбирать дату и время регистрации брака в диапазоне от месяца до года со дня подачи заявления о браке. О разработке соответствующего законопроекта рассказала ТАСС в пятницу заместитель директора департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи РФ Анна Ахмадиева.
"В настоящее время регистрация брака традиционно производится по истечении месяца со дня подачи заявления о регистрации брака, независимо от желания жениха и невесты. Мы предложили внести изменения в семейный кодекс и закон "Об актах гражданского состояния", предоставив жениху и невесте возможность самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака в диапазоне от месяца и до 12 месяцев со дня подачи заявления о вступлении в брак", — отметила она.
Ахмадиева также обратила внимание, что для этого жених и невеста должны подавать заявление в электронном виде через портал госуслуг одновременно.
Законопроект поможет регулировать загруженность органов ЗАГС в популярные для свадеб дни, а также позволит избежать возникновения случаев коррупции.
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