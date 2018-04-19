Ещё
Итальянцы усыновили 32-летнего белоруса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бездетная итальянская семья усыновила 32-летнего белоруса 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Семья из итальянской провинции Тренто усыновила 32-летнего жителя Белоруссии. Об этом сообщает газета Trentino.
Более 20 лет назад 11-летний белорусский мальчик, пострадавший в результате аварии на Чернобыльской АЭС, впервые приехал в Тренто. Он несколько месяцев гостил у итальянской пары и с тех пор каждый год во время летних каникул возвращался в Италию к приютившему его семейству.
Когда белорусу исполнилось 18 лет, общение не прервалось. Чета из Тренто, которая так и не обзавелась собственными детьми, считала его своим ребенком. Итальянцы несколько раз приезжали к нему на родину. Мужчина, который занимается международными перевозками, также наведывался к своим благодетелями во время поездок в Европу.
В итоге они решили узаконить свои отношения и обратились в суд. По информации издания l'Adige, все требования, предъявляемые итальянскими законами при усыновлении совершеннолетних, были удовлетворены, и 32-летний белорус стал приемным сыном итальянской семьи.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение442
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии396
Лондон арестовал яхту российского миллиардера52
Раскрыта судьба попавших в РФ западных ракет72
«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег190
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение