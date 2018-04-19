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Госдума заказала исследование по миграции в России
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Госдума заказала исследование по миграции и приобретению гражданства России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Госдума РФ хочет оценить эффективность законодательного регулирования в сфере миграции и приобретения российского гражданства, в том числе соотечественниками, проживающими за рубежом, следует из материалов на портале госзакупок.
Тендер на выполнение до конца октября соответствующего экспертно-аналитического исследования проводит аппарат Госдумы РФ. Максимальная цена контракта — 7,2 миллиона рублей.
В частности, исполнителю в ходе анализа действующего законодательства нужно выявить правовые проблемы приобретения российского гражданства в связи с принятием в Россию Республики Крым.
Госдума также хочет оценить целесообразность расширения категорий иностранных граждан, которым гражданство РФ может быть предоставлено в упрощенном порядке, "в том числе русскоязычных граждан в случае, когда в стране их проживания имеет место вооруженный конфликт или массовые грубые нарушения прав данной категории граждан по признакам национальности, родного языка, вероисповедания и т.д. ", указывается в материалах.
В исследовании также должны быть отражены проблемы проверки претендентов на приобретение гражданства РФ на возможную причастность к экстремистской, террористической и иной преступной деятельности.
Кроме того, Госдума РФ хочет изучить положительный опыт и проблемы Германии, Австрии, США, Канады при регулировании вопросов в сфере миграции и приобретения гражданства.
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