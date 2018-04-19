Рядом с Крымским мостом построят 90-метровый храм

Православный храм Александра Невского высотой 92 метра построят в Керчи при въезде в Республику Крым. Соглашение о передаче земельного участка Феодосийской и Керченской епархии было подписано в рамках IV Ялтинского международного экономического форума, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.
Под документом поставили подписи глава администрации города Керчь Сергей Бороздин и митрополит Феодосийский и Керченский, владыка Платон. "Надеемся на скорое строительство", — сказал Бороздин.
Как рассказал ТАСС митрополит, проект храма был разработан Московским культурным центром, его планируется построить на пригорке у строящегося Крымского моста с левой стороны при въезде в Крым. "92 метра высота [храма].
Будут проведены работы по укреплению грунта [рядом с храмом]", — уточнил он, отметив, что сроки начала строительства пока не определены, "возможно после завершения моста, может параллельно". Крымский мост планируется открыть для движения автомобилей в мае 2018 года, а железнодорожную часть — в 2019 году.
IV Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — "Будущее мира. Будущее России". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.