Ещё
Рядом с Крымским мостом построят 90-метровый храм
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Храм Александра Невского высотой 92 м построят рядом с Крымским мостом 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Православный храм Александра Невского высотой 92 метра построят в Керчи при въезде в Республику Крым. Соглашение о передаче земельного участка Феодосийской и Керченской епархии было подписано в рамках IV Ялтинского международного экономического форума, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.
Под документом поставили подписи глава администрации города Керчь Сергей Бороздин и митрополит Феодосийский и Керченский, владыка Платон. "Надеемся на скорое строительство", — сказал Бороздин.
Как рассказал ТАСС митрополит, проект храма был разработан Московским культурным центром, его планируется построить на пригорке у строящегося Крымского моста с левой стороны при въезде в Крым. "92 метра высота [храма].
Будут проведены работы по укреплению грунта [рядом с храмом]", — уточнил он, отметив, что сроки начала строительства пока не определены, "возможно после завершения моста, может параллельно". Крымский мост планируется открыть для движения автомобилей в мае 2018 года, а железнодорожную часть — в 2019 году.
IV Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — "Будущее мира. Будущее России". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
ТАСС: последние новости
Путин подписал закон о новой мере пресечения - запрете на определенные действия NYT и WP получили Пулитцеровскую премию за освещение "вмешательства РФ" в выборы в США Облачность, осадки и до 17 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение328
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии369
Раскрыта судьба попавших в РФ западных ракет53
РФ и США могут прервать авиасообщение336
«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег179
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение