Рядом с Крымским мостом построят 90-метровый храм

Храм Александра Невского высотой 92 м построят рядом с Крымским мостом

Православный храм Александра Невского высотой 92 метра построят в Керчи при въезде в Республику Крым . Соглашение о передаче земельного участка Феодосийской и Керченской епархии было подписано в рамках IV Ялтинского международного экономического форума, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Под документом поставили подписи глава администрации города Керчь Сергей Бороздин и митрополит Феодосийский и Керченский, владыка Платон. "Надеемся на скорое строительство", — сказал Бороздин.

Как рассказал ТАСС митрополит, проект храма был разработан Московским культурным центром, его планируется построить на пригорке у строящегося Крымского моста с левой стороны при въезде в Крым. "92 метра высота [храма].

Будут проведены работы по укреплению грунта [рядом с храмом]", — уточнил он, отметив, что сроки начала строительства пока не определены, "возможно после завершения моста, может параллельно". Крымский мост планируется открыть для движения автомобилей в мае 2018 года, а железнодорожную часть — в 2019 году.