«Лидеры России» получили новые должности

Еще 12 участников конкурса «Лидеры России» получили должности в федеральных и региональных органах исполнительной власти, государственных учреждениях и институтах развития. Об этом сообщается на сайте проекта.

Новые назначения получили победители, финалисты и полуфиналисты конкурса.

Возраст участников проекта, получивших новые должности, варьируется от 27 до 44 лет. Это подтверждает результативность конкурса «Лидеры России» для продвижения молодых управленцев нового поколения с высоким личностным и профессиональным потенциалом.

Девять участников конкурса приглашены на должности руководителей в региональных органах исполнительной власти. В частности, финалист проекта Евгений Малыгин стал заместителем министра туризма Республики Бурятия

Финалистка Ирина Курамшина из Екатеринбурга перешла из бизнеса в федеральные органы исполнительной власти. Ирина назначена на должность заместителя начальника Управления контроля финансовых рынков ФАС России , а ранее возглавляла отделение Банка «ДельтаКредит» по Уральскому федеральному округу.

Финалист Николай Сапрунов стал генеральным директором Корпорации развития Республики Крым

Это уже третья волна назначений участников конкурса «Лидеры России». Общее число кадровых перестановок достигло пятидесяти семи. Очередные назначения управленцев из числа участников конкурса будут объявлены в мае.