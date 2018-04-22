В Москве объявлено экстренное предупреждение

МЧС объявило экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий в Москве и области. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«По информации Росгидромета, днём 22 апреля в Москве и Московской области местами сохранятся порывы ветра 12-17 м/с», — говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что в связи с непогодой возможны «повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабоукрепленных временных конструкций», а также повреждение автомобилей.

Ранее стало известно, что при урагане в Московском регионе погибли два человека.

По данным синоптиков, порывы ветра в столичном регионе во время урагана в субботу, 21 апреля, достигали 30 метров в секунду.