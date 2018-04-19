Друг или враг: россияне ответили на вопрос о Трампе 

Большинство россиян (51 процент), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что президент США Дональд Трамп «делает то, что ему выгодно» в отношениях с Россией, а не дружит или враждует.
Респондентам задали такой вопрос: «Трамп — друг или враг России?». По мнению 47 процентов опрошенных, Трамп, «разумеется, враг», так как США и Россия «всегда были противниками».
Еще два процента респондентов считают, что Трамп, «скорее, друг»: «санкций не ввел, хочет наладить отношения».
Всего в опросе принял участие 1833 человека.
Ранее на пресс-конференции с японским премьер-министром Синдзо Абэ во Флориде Трамп заявил, что у американских властей нет четких сроков для введения новых санкций против РФ. По его словам, Штаты ведут санкции, «когда Россия на самом деле этого заслужит». Ранее в руководстве США говорили о планах ввести санкции против России из-за поддержки сирийского лидера Башара Асада.
Шестого апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов, госслужащих и нескольких компаний. В списке, среди прочих, оказались Виктор Вексельберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов и Алексей Миллер. Акции компании «Русал», долями в которой владеют Дерипаска и Вексельберг, подешевели до исторического минимума. Также упал курс рубля.