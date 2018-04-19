Друг или враг: россияне ответили на вопрос о Трампе

Большинство россиян (51 процент), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что президент США Дональд Трамп «делает то, что ему выгодно» в отношениях с Россией , а не дружит или враждует.

Респондентам задали такой вопрос: «Трамп — друг или враг России?». По мнению 47 процентов опрошенных, Трамп, «разумеется, враг», так как США и Россия «всегда были противниками».

Еще два процента респондентов считают, что Трамп, «скорее, друг»: «санкций не ввел, хочет наладить отношения».

Всего в опросе принял участие 1833 человека.