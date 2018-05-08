В Армении раздали пять тысяч георгиевских ленточек

Военнослужащие российской базы Южного военного округа в Армении перед Днем Победы приняли участие в акции "Георгиевская ленточка", сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев

"Военнослужащие ЮВО вместе с юнармейцами, школьниками, студентами, преподавательским составом российско-армянских вузов с 30 апреля по 7 мая в общественных местах в городах Гюмри и Ереван провели распространение более 5 тысяч георгиевских ленточек и разъяснительную работу по правилу ношения, использованию, истории возникновения и значению символов победы над фашизмом", — сказал он.

Также военнослужащие соединения в Закавказье провели работу с ветеранами войны и членами семей погибших советских воинов по сбору фронтовых историй, писем и экспонатов, которые займут место в музее воинской части в Гюмри. В дни празднования победы на территории военной базы для ветеранов, военнослужащих, членов их семей и гостей в музее воинской части будет организована выставка "Мы помним! Мы гордимся!"

"Целью проводимой военно-патриотической акции мы видим стремление напомнить обществу и молодому поколению в частности, какой ценой советский народ выиграл самую страшную войну прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, кем должны гордиться, о ком помнить", — отметил командир соединения полковник Владимир Елканов.

Впервые проведение акции "Георгиевская ленточка" на военной базе ЮВО в Армении было организовано командованием в 2015 году.