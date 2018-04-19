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За «ручку Путина» отдали более 4 млн
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За «ручку Путина» отдали более 4 млн 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Le Parisien
В среду, 18 апреля, на аукционе Drouot в Париже была продана черная авторучка Parker, которая якобы принадлежала президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает Le Parisien.
По данным издания, ручку, украшенную серебряным двуглавым орлом с 20-ю кристаллами Swarovski, продали за 63 тысячи евро (почти 4,8 миллиона рублей).
Предварительно ручку оценивали в 50-80 тысяч евро.
В аукционном доме изданию пояснили, что «этот объект не является произведением искусства, однако его исключительность дополняется политическими новостями».
Личность нового владельца ручки не раскрывается. Покупку он совершил по телефону.
Ранее на Auto.ru появилось объявление о продаже автомобиля Mercedes-Benz Pullman, который якобы принадлежал гаражу особого назначения ФСО России и использовался Путиным. Продавец — частное лицо — установил цену в 8,5 миллиона рублей. В ФСО заявили, что этот автомобиль никогда не использовался для перевозки президентов. Его сняли с баланса «после прохождения определенного пробега и передали для реализации».
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