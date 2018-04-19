За «ручку Путина» отдали более 4 млн

В среду, 18 апреля, на аукционе Drouot в Париже была продана черная авторучка Parker, которая якобы принадлежала президенту России Владимиру Путину . Об этом сообщает Le Parisien.

По данным издания, ручку, украшенную серебряным двуглавым орлом с 20-ю кристаллами Swarovski, продали за 63 тысячи евро (почти 4,8 миллиона рублей).

Предварительно ручку оценивали в 50-80 тысяч евро.

В аукционном доме изданию пояснили, что «этот объект не является произведением искусства, однако его исключительность дополняется политическими новостями».

Личность нового владельца ручки не раскрывается. Покупку он совершил по телефону.