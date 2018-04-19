Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию ICPC

Российские студенты завоевали кубок мира и четыре медали из 13 на престижном мировом чемпионате по программированию ICPC, финал которого прошел в четверг в Пекине. Это команды студентов из четырех российских вузов — МГУ им. Ломоносова, МФТИ, ИТМО и Уральского федерального университета, сообщили в пресс-службе МФТИ.

"Российские участники завоевали кубок мира и четыре медали из 13 — больше, чем остальные страны-участники: команды из Китая и США получили по три медали, по одной — у Японии, Южной Кореи и Литвы. Первое место и кубок чемпионов завоевал МГУ. "Золото", помимо МГУ, получили МФТИ, Пекинский университет и Токийский университет. "Серебро" досталось Сеульскому университету, Университету Южного Уэльса, Университету Синьхуа и Шанхайскому университету Джао-тонг. "Бронзу" завоевали Университет ИТМО, Университет Центральной Флориды, Массачусетский университет технологий, Вильнюсский университет и УрФУ", — отметили в пресс-службе.

Чемпионат мира по программированию

International Collegiate Programming Contest (ICPC) — старейший, крупнейший и самый престижный в мире чемпионат по спортивному программированию. Соревнование проводится ежегодно c 1977 года под эгидой Ассоциации вычислительной техники (ACM). В финал чемпионата попадают команды, прошедшие многоступенчатый отбор на региональных этапах.

В этом году в чемпионате ICPC, включая региональные отборочные турниры, соревновались порядка 50 тыс. лучших студентов-программистов из около 3 тыс. университетов, представляющих 111 стран.

Российские программисты лидируют на мировом первенстве уже много лет. С 2000 года команды из нашей страны побеждают в ICPC уже в 13 раз. Шесть лет, с 2012 по 2017 год, кубок мира передавали друг другу две петербургские команды — СПбГУ и Университет ИТМО, обладающий мировым рекордом по количеству чемпионских титулов: на счету у него семь кубков. У ближайших зарубежных соперников, американского Стэнфорда и китайского Университета Джао Тонг — всего по три победы.

Команды из РФ участвуют в ICPC с 1993 года.

В ICPC соревнуются команды из трех студентов не старше 25 лет. В распоряжении команды — всего один компьютер, поэтому, помимо логики и умения работать в жестких временных рамках, конкурсанты должны проявить навыки взаимодействия в команде и грамотно распределить роли. Побеждает команда, которая правильно решила наибольшее количество задач и при этом показала наилучшее время.

Все призеры ICPC получают денежную премию: команда чемпионов — $15 тыс. ; команды, завоевавшие золотые медали — по $7,5 тыс. ; серебряные призеры — по $6 тыс., а команды, взявшие бронзу, — по $3 тыс.