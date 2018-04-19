Радиоточкам нашли новое применение

"Давайте заменим радиоточки на автоматический вход в интернет", — сказал Чибис

Ранее заместитель министра сообщил, что Минстрой намерен провести в общественные туалеты интернет в рамках реализации проекта "Умный город".

Он подчеркнул, что интернет в общественных уборных необходим, прежде всего, для того чтобы эти объекты отображались в электронных картах общественных пространств для смартфонов.

Чибис отметил, что общественные туалеты являются важным элементом городской инфраструктуры.