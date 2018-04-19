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Радиоточкам нашли новое применение
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Радиоточкам нашли новое применение 

Газета.Ru 3 часа назад
Минстрой России предлагает обеспечить жилые дома автоматическим входом в интернет. Об этом в рамках Ялтинского международного экономического форума заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Давайте заменим радиоточки на автоматический вход в интернет", — сказал Чибис
Ранее заместитель министра сообщил, что Минстрой намерен провести в общественные туалеты интернет в рамках реализации проекта "Умный город".
Он подчеркнул, что интернет в общественных уборных необходим, прежде всего, для того чтобы эти объекты отображались в электронных картах общественных пространств для смартфонов.
Чибис отметил, что общественные туалеты являются важным элементом городской инфраструктуры.
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Комментарии13  Ещё 4 источника 
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