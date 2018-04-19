Приоткрыты секреты СМЕРШа 

Генерал-лейтенанту КГБ в отставке Ивану Лаврентьевичу Устинову 98 лет, но он до сих пор хранит секреты, которые ещё рано предавать огласке. Устинова даже в поликлинику возят на ведомственном автомобиле, поскольку он — весьма интересный объект для иностранных разведок. С 1943 года Иван Лаврентьевич работал оперативным сотрудником «СМЕРШа», а его основной работой было уничтожение агентуры Абвера. Всего же в органах госбезопасности Устинов прослужил почти 60 лет, именно он сумел добыть планы ЦРУ по развалу СССР. Кстати, и по сей день в его квартире часто появляются действующие разведчики.