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Приоткрыты секреты СМЕРШа
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В Москве объявлен план «Перехват» из-за шампуня

Приоткрыты секреты СМЕРШа 

Рамблер 36 минут назад
Генерал-лейтенанту КГБ в отставке Ивану Лаврентьевичу Устинову 98 лет, но он до сих пор хранит секреты, которые ещё рано предавать огласке. Устинова даже в поликлинику возят на ведомственном автомобиле, поскольку он — весьма интересный объект для иностранных разведок. С 1943 года Иван Лаврентьевич работал оперативным сотрудником «СМЕРШа», а его основной работой было уничтожение агентуры Абвера. Всего же в органах госбезопасности Устинов прослужил почти 60 лет, именно он сумел добыть планы ЦРУ по развалу СССР. Кстати, и по сей день в его квартире часто появляются действующие разведчики.
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