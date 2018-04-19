Приму Большого театра не пустили в США

Членам труппы Большого театра Ольге Смирновой и Якопо Тисси отказали в американских визах. Об этом сообщает Page Six.

Итальянец Тисси — бывший член труппы Ла Скала, сейчас он первый солист Большого театра. В репертуаре Смирновой в 2018 году — заглавная партия в балете « Анна Каренина ».

Смирнова и Тисси должны были выступить в Линкольн-центре в Нью-Йорке 16 апреля.

Организаторы их выступления считают, что отказ в визах «может быть мотивирован напряженностью между сверхдержавами».

«Одно объяснение — политическое. Это безусловный рефлекс, но я не могу понять, какая связь [с политикой], кроме того, что они русские. Это не имеет никакого смысла», — заявила одна из организаторов.

По словам собеседницы издания, Смирнова «считается балериной номер один в мире», поэтому отказ в визе «поражает».

«Это тревожно. Если вы просто задумаетесь об истории балета, даже в худшие периоды холодной войны члены труппы Большого театра и Мариинки приезжали сюда», — отметила она.