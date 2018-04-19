Приму Большого театра не пустили в США 

Членам труппы Большого театра Ольге Смирновой и Якопо Тисси отказали в американских визах. Об этом сообщает Page Six.
Итальянец Тисси — бывший член труппы Ла Скала, сейчас он первый солист Большого театра. В репертуаре Смирновой в 2018 году — заглавная партия в балете «Анна Каренина».
Смирнова и Тисси должны были выступить в Линкольн-центре в Нью-Йорке 16 апреля.
Организаторы их выступления считают, что отказ в визах «может быть мотивирован напряженностью между сверхдержавами».
«Одно объяснение — политическое. Это безусловный рефлекс, но я не могу понять, какая связь [с политикой], кроме того, что они русские. Это не имеет никакого смысла», — заявила одна из организаторов.
По словам собеседницы издания, Смирнова «считается балериной номер один в мире», поэтому отказ в визе «поражает».
«Это тревожно. Если вы просто задумаетесь об истории балета, даже в худшие периоды холодной войны члены труппы Большого театра и Мариинки приезжали сюда», — отметила она.
В апреле прошлого года стало известно, что Великобритания дважды отказывала в визе баритону Большого театра Игорю Головатенко, который планировал выступить на фестивале в Гляйндборне. В первый раз причиной отказа назвали якобы неправильно указанный тип запрашиваемой визы. Во второй раз он составил запрос на необходимый тип визы, но вновь получил отказ: ему сообщили, что он не указал причину первого отказа. Головатенко говорил, что это не соответствует действительности.