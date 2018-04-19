Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя

На следующей неделе россиянам предстоит отработать шесть дней подряд. Об этом «Интерфаксу» рассказали в Роструде

Представитель ведомства напомнил, что с субботы, 28 апреля, выходной будет перенесен на понедельник, 30 апреля.

При этом в Роструде отметили, что первая рабочая неделя мая продлится всего два дня. Праздничные выходные по случаю Дня труда начнутся еще в воскресенье, 29 апреля, 1 мая — день самого праздника, а выходной с 7 января, пришедшегося в этом году на воскресенье, был перенесен на 2 мая.

Кроме того, ведомство сообщило, что День Победы, 9 мая, «разделит» рабочую неделю на две части, а предпраздничное, но рабочее 8 мая продлится на один час меньше.