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Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя
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Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя 

Рамблер 1 час назад
На следующей неделе россиянам предстоит отработать шесть дней подряд. Об этом «Интерфаксу» рассказали в Роструде.
Представитель ведомства напомнил, что с субботы, 28 апреля, выходной будет перенесен на понедельник, 30 апреля.
При этом в Роструде отметили, что первая рабочая неделя мая продлится всего два дня. Праздничные выходные по случаю Дня труда начнутся еще в воскресенье, 29 апреля, 1 мая — день самого праздника, а выходной с 7 января, пришедшегося в этом году на воскресенье, был перенесен на 2 мая.
Кроме того, ведомство сообщило, что День Победы, 9 мая, «разделит» рабочую неделю на две части, а предпраздничное, но рабочее 8 мая продлится на один час меньше.
Наконец, День России, который отмечается 12 июня, подарит жителям страны три выходных подряд — с 10-го по 12-е включительно.
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