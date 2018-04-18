Путин подписал закон о детском отдыхе

Президент подписал закон о требованиях к организации детского отдыха

Президент Владимир Путин подписал закон, который должен сделать организованный детский отдых в России более безопасным. Документ опубликован 18 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, закон обязывает компанию заключать с семьей договор об организации отдыха ребенка, где будут прописаны условия его размещения, чем он будет заниматься, на какие экскурсии отправится и так далее.

Предполагается, что этот договор будет главным юридическим фактом, подтверждающим ответственность компании-организатора за ребенка. Чтобы родители знали, в какие учреждения безопасно обратиться, региональные правительства будут публиковать в открытом доступе реестр местных компаний, занимающихся детским отдыхом.

Также будут разработаны и утверждены туристические маршруты, по которым безопасно передвигаться организованным группам с детьми. Маршруты также будут доступны на сайте регионального правительства.