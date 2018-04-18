Большинство россиян позитивно оценило работу Минкультуры

ВЦИОМ: большинство россиян позитивно оценивает деятельность Минкультуры

"Более половины опрошенных россиян (56%) полагает, что Министерство культуры РФ справляется с возложенными на него функциями, критиков — 21%", — отмечается в документе.

При этом, по данным ВЦИОМ, деятельность Мединского в 2018 году одобряет 44% опрошенных.

"Кредит доверия команде Мединского высокий: 44% респондентов уверены, что при его руководстве следует ожидать позитивных изменений в сфере культуры", — указано в документе.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что подобные оценки связаны с позитивными изменениями в культурной сфере за последние пять лет. По его словам, увеличилась доступность культурных и развлекательных услуг, появилось больше кинозалов, отечественных фильмов, новых домов культуры, при этом цены на услуги отрасли выросли незначительно. "Наши цифры показывают, что доля тех, кто никак не пользуется культурными продуктами, резко упала всего за несколько лет, — сказал собеседник агентства. — На этом фоне высокая оценка работы команды Мединского кажется обоснованной".

По мнению Федорова, ряд громких скандалов вокруг ведомства связан с недовольством отдельных групп усилением контроля за расходованием государственных средств.

"Скандалы, которые сотрясают культурную отрасль — и дело Серебренникова, и дело реставраторов, и прочие конфликты связаны не с упадком и деградацией, а с совершенно обратными процессами. Денег выделяется все больше, контроль все жестче, и, конечно, это очень многим не нравится", — сказал он. "Правоохранительные органы, очевидно, начали действовать эффективнее, и, разумеется, это тоже вызывает критику и попытки перевести все эти дела из хозяйственных в политическую плоскость", — сказал глава ВЦИОМ.