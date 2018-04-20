Камчатская гонка на собачьих упряжках побила рекорд

Камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия» установила рекорд России

Камчатская гонка "Берингия-2018" вошла в Книгу рекордов России как самая протяжённая гонка на собачьих упряжках в стране, сообщает оргкомитет соревнований.

Гонка "Берингия-2018" стартовала 11 марта из села Мильково Камчатского края . На старт заезда вышли 15 каюров. Финишировала гонка 19 апреля в селе Марково Чукотского автономного округа . В общей сложности участники "Берингии" преодолели дистанцию в 2101 километр.

"По Книге рекордов России, я как её главный редактор последние 29 лет с полной ответственностью могу точно сказать, что рекорд есть! Я его зафиксировал еще вчера, когда мы узнали, что дошли, наконец-то, наши каюры. А сегодня, я подтвердил это визуально, глядя на данные GPS, глядя на электронные карты и пообщавшись с каюрами", — приводит оргкомитет слова главного редактора Книги рекордов России Алексей Свистунов.

Он отметил, что сейчас продолжается работа по внесению результата "Берингии-2018" в Книгу рекордов Гиннеса.

"Собрав все документы и предоставив их нашим коллегам в Лондон, мы надеемся в скором времени обеспечить Камчатский край и Чукотский округ дипломами, в которых будет написано и подтверждено, что Книга рекордов Гиннеса, находящаяся в Лондоне, считает точно так же, как и Книга рекордов России в Москве" — добавил Свистунов.

Победителем гонки в 2018 году и обладателем главного приза — трёх миллионов рублей — стал камчатский каюр Валентин Левковский . Серебряную награду и два миллиона рублей завоевал дебютант гонки — москвич Вячеслав Демченко. Третье место и один миллион рублей у ещё одного представителя Камчатки Андрея Семашкина

"Берингия" — традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках, которая проводится на полуострове с 1990 года. В 2010 году гонка получила статус официального праздника Камчатского края.

Книга рекордов России — это проект, целью которого является создание полного информационного банка российских рекордов. Большая часть книги посвящена рекордам в категориях: спорт, архитектура, человек, география.