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МИД обратился к россиянам с предупреждением
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МИД обратился к россиянам с предупреждением 

Рамблер 2 часа назад
МИД РФ призвал находящихся в Ереване российских граждан избегать мест массового скопления людей из-за продолжающихся акций протеста.
«Армения — 18 апреля продолжаются протестные акции оппозиции в городе Ереван; протестующие перекрыли улицы у площади Франции; рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter.
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Полиция Армении ранее задержала 84 участника акций протеста, организованных оппозицией в Ереване. Массовые протесты продолжаются с 13 апреля, когда кандидатура экс-президента страны Сержа Саргсяна была выдвинута на пост премьер-министра. Несмотря на демонстрации, 17 апреля Саргсян был избран парламентом Армении главой правительства.
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