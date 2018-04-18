МИД обратился к россиянам с предупреждением

МИД РФ призвал находящихся в Ереване российских граждан избегать мест массового скопления людей из-за продолжающихся акций протеста.

«Армения — 18 апреля продолжаются протестные акции оппозиции в городе Ереван; протестующие перекрыли улицы у площади Франции; рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter.

#Армения — 18.04 продолжаются протестные акции оппозиции в г. Ереван; протестующие перекрыли улицы у пл. Франции; рекомендуется избегать мест массового скопления людей pic.twitter.com/cdp4K07UFp— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 18 апреля 2018 г.

Полиция Армении ранее задержала 84 участника акций протеста, организованных оппозицией в Ереване. Массовые протесты продолжаются с 13 апреля, когда кандидатура экс-президента страны Сержа Саргсяна была выдвинута на пост премьер-министра. Несмотря на демонстрации, 17 апреля Саргсян был избран парламентом Армении главой правительства.