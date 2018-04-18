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Мизулина предупредила о расправах в школах
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Школы РФ предупредили о расправах в годовщину «Колумбайна» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Сенатор Елена Мизулина предупредила генпрокурора Юрия Чайку о расправах, которые якобы планируются в России в годовщину массового убийства в американской школе Колумбайн. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам сенатора, в ее распоряжение попала справка о готовящихся нападениях. В этом документе говорится, что школьники планируют совершить убийства в апреле-мае.
Чайка пообещал Мизулиной проверить эту информацию.
Ранее СМИ сообщили, что подросток, 18 апреля устроивший нападение в школе Стерлитамака, был поклонником «Колумбайна» и публиковал на своей странице в соцсети видео о массовом убийстве. 17-летний ученик коррекционного класса пришел в школу с ножом, напала на одноклассницу и учительницу информатики, а затем поджег кабинет. Одна из школьниц испугалась пожара и выпрыгнула из окна.
В январе в российских школах произошло три подобных нападения — в Перми (пострадали 15 человек), в деревне Смольное Челябинской области (один раненый) и в военном посёлке Сосновый бор в Улан-Удэ (шестеро пострадавших). В двух случаях нападавшие пытались покончить с собой.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что все три нападения связаны с посещением школьниками сайтов о «колумбайнерах» — последователях 17-летнего Дилана Клиболда и 18-летнего Эрика Харриса, 20 апреля 1999 года расстрелявших учеников и учителей в американской школе Колумбайн. Тогда погибли 15 человек, включая нападавших.
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