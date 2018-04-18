Мизулина предупредила о расправах в школах

Школы РФ предупредили о расправах в годовщину «Колумбайна»

По словам сенатора, в ее распоряжение попала справка о готовящихся нападениях. В этом документе говорится, что школьники планируют совершить убийства в апреле-мае.

Чайка пообещал Мизулиной проверить эту информацию.