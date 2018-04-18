Отставшего от мамаши щенка спас водитель

Трогательное видео со спасением щенка на оживлённой городской улице становится хитом соцсетей. На кадрах, которые снял видеорегистратор, видно, что собака со щенком стоят возле обочины и намереваются перейти дорогу. В какой-то момент мамаша сочла, что путь свободен, и ринулась на проезжую часть, но щенок остался на месте. Малыш явно был испугался и опасался двигаться, хотя и мог бы пробежать перед автомобилем. Тогда автолюбитель выбежал из машины, подхватил щенка и перенёс его на противоположную сторону.