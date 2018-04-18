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Отставшего от мамаши щенка спас водитель
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Отставшего от мамаши щенка спас водитель 

Рамблер 2 часа назад
Трогательное видео со спасением щенка на оживлённой городской улице становится хитом соцсетей. На кадрах, которые снял видеорегистратор, видно, что собака со щенком стоят возле обочины и намереваются перейти дорогу. В какой-то момент мамаша сочла, что путь свободен, и ринулась на проезжую часть, но щенок остался на месте. Малыш явно был испугался и опасался двигаться, хотя и мог бы пробежать перед автомобилем. Тогда автолюбитель выбежал из машины, подхватил щенка и перенёс его на противоположную сторону.
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