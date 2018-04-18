Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды 

«Рабство на Украине отменили 20 лет назад»
Украинский министр финансов Александр Данилюк заявил, что рабство на Украине отменили лишь 20 лет назад, сообщает РИА Новости. По словам чиновника, он оптимистично смотрит в экономическое будущее страны и не считает свою работу рабством, которого на Украине нет уже 20 лет.
Директор ЦРУ тайно встретился с Ким Чен Ыном
Глава Центрального разведывательного управления США Майк Помпео тайно встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает Washington Post. По информации газеты, кандидат на пост госсекретаря США и «один из самых доверенных представителей» президента страны Дональда Трампа совершил тайную поездку в КНДР вскоре после своего выдвижения на новый пост.
Россиян ждет дефицит продуктов из-за ЧМ
Производители продуктов и их ритейлеры предупреждают о возможных перебоях с поставками еды во время чемпионата мира 2018 года, сообщает «Коммерсант». По информации издания, производители и ритейлеры по-прежнему не понимают, как могут измениться схемы поставок в городах, которые примут матчи, и попросили местных чиновников разъяснить этот вопрос.
Украинцы массово перезжают в Югру
С 2016 года больше тысячи граждан Украины переехали в Ханты-Мансийский автономный округ по программе добровольного переселения соотечественников, сообщает пресс-служба Думы ХМАО. Всего с тех пор в Югру переехали 2412 соотечественников, почти половина из которых — подданные Украины, а 30% — Таджикистана.
США разрешили летать над Россией
Ассоциация авиаперевозчиков США получила разрешение России на полеты американских самолетов над ее территорией, сообщает New York Times. Газета отмечает, что ранее авиакомпании США «обеспокоил» перенос обсуждения продления договора и они начали разрабатывать маршруты в облет России.