Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды

«Рабство на Украине отменили 20 лет назад»

Директор ЦРУ тайно встретился с Ким Чен Ыном

Россиян ждет дефицит продуктов из-за ЧМ

Производители продуктов и их ритейлеры предупреждают о возможных перебоях с поставками еды во время чемпионата мира 2018 года, сообщает «Коммерсант». По информации издания, производители и ритейлеры по-прежнему не понимают, как могут измениться схемы поставок в городах, которые примут матчи, и попросили местных чиновников разъяснить этот вопрос.

Украинцы массово перезжают в Югру

С 2016 года больше тысячи граждан Украины переехали в Ханты-Мансийский автономный округ по программе добровольного переселения соотечественников, сообщает пресс-служба Думы ХМАО. Всего с тех пор в Югру переехали 2412 соотечественников, почти половина из которых — подданные Украины, а 30% — Таджикистана

США разрешили летать над Россией