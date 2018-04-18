Митрополит раскритиковал атаки на Сирию

Митрополит Амфилохий: атаки на Сирию — это безумие и стыд для стран НАТО

— Во время выборов президента Черногории вы призывали голосовать за кандидатов, выступающих против участия страны в НАТО. Почему?

— НАТО — милитаристическая организация, которая мстит оппонентам европейских народов и Америки. Во время Варшавского договора мы все молились богу, чтобы он исчез, чтобы славянские православные народы освободились от большевиков. Мы тогда надеялись на европейскую и американскую демократию. Но, к сожалению, что получилось? НАТО, которая создавалась как сопротивление Варшавскому договору, теперь сама стала милитаристической организацией, которая старается управлять судьбами мира. Которая "во имя" демократии и человеческих прав начала бомбардировать наше государство Югославию, а потом Сербию и Черногорию. Пострадали сотни и тысячи людей, были разрушены мосты, госпитали, государственные и духовные центры. Множество людей погибли, особенно в Косово и Метохии.

А самое плохое — отняли Косово и Метохию, жемчужину сербского народа, сербской церкви. Сделали какое-то лживое новое государство. Я уверен, этим они готовили то, что делается сегодня на Украине. Они поддерживают гражданскую войну, где брат убивает брата. Поддерживают ненависть между православным народом Украины и российским народом.

rightСегодня мы слышим, что НАТО бомбардирует Сирию. Это безумие и стыд для европейских народов и Америки. На каком основании они строят будущее этого мира, продолжая эти братоубийственные войны? Я как митрополит Черногорский принадлежу к церкви, которая является основанием Черногории как государства. Поэтому я не могу не сказать — это безумие. Нельзя построить на этом подлинное будущее ни для Черногории, ни для Европы, ни России, ни Сирии, ни Азии, ни Америки.

Поэтому я откровенно и сказал, что не согласен (с НАТО — ред.). И не только я, но и 85 процентов населения Черногории. Я также не согласен с признанием лживого государства Косово. НАТО сделала это через бомбардировки, а эти (власти Черногории — ред.) их поддерживают.

— Но почему тогда, несмотря на негативное отношение черногорцев, власти страны все-таки решили вступить в НАТО?

— Это частные интересы. Это не интересы Черногории. Когда-то они искали помощи у России, и Россия им помогла в независимости. Теперь они отказались (от России — ред.), вводят санкции против России. Весь народ считает, что это безумие — то, что они делают.

Там (во власти — ред.) люди, которые стали богатыми после того, как восстановили независимость Черногории. Но, к сожалению, это не та Черногория, которая была во время короля Николы I Петровича (князь и король Черногории в 1860-1918 годах — ред.). Это Черногория, которую основал Иосип Броз Тито, коммунистическая Черногория — в этих границах. Древняя Черногория не была без Косово и Метохии. Это было международно признано и во времена короля Николы, так было и во время Королевства сербов, хорватов и словенцев, королевства Югославии.

— А в чем именно интерес представителей власти?

— Сохранить себя, сохранить свою власть. Они получили деньги, за короткое время стали очень богатыми людьми. А Черногория стала самым бедным государством в Европе. Все, что построил здесь коммунизм, все уничтожено. Предприятия уничтожены, все отняли, уничтожили. Только (небольшая — ред.) группировка людей стала богачами, буржуазией, против которой боролись их учителя-коммунисты. Теперь они сами стали буржуазией.

Россия помогла им с независимостью в 2006 году. А теперь они берут политику НАТО и выбрасывают русских из Черногории. Русские вложили огромные деньги. А теперь их (собственность — ред.) отнимают и кому-то отдают. Эту недвижимость получают друзья черногорских властей из Косово.

Из этих же соображений признали независимость Косово. Теперь нашего Джукановича поддерживает Харадинай — злодей и убийца. Я там был в 1999 году и знаю, какие злодейства этот человек сделал. Убил сотни православных и остальных, кто не был согласен с его политикой.

— А почему люди, несмотря на все симпатии к России и настроения против НАТО, голосуют за нынешние власти?

— Народ бедный. Они обещают народу будущее, вот народ и (голосует — ред.). У нас, когда дитя болеет, бабушка сливает "страву" (страх — ред.). Это особый способ (лечения — ред.), когда льют (воду — ред.) на живот детей, бабушка читает какую-то молитву. Бабушка сливает "страву", страх, освобождает ребенка от "стравы". Так вот, надо сливать "страву" всем сегодняшним черногорцам, а может быть, и шире. Много страха в народе. Надо освобождаться.

— Чего боятся люди?

— Люди хотят, чтобы дети их учились, хотят получать какую-то зарплату на каком-то предприятии. Особенно те, кто работает на государство. Они боятся, что потеряют эту работу. Вот что основное. Потому и голосуют.

— Влияют ли политические разногласия на отношения наших двух народов?

— Влияют, но это ненадолго. Это преходящие события. Будущего они не имеют. Будущее строится на вековых связях наших народов и наших церквей. Русским не надо уезжать отсюда, потому что это вековые связи. Надо оставаться. Народ любит русских. Мы любим царскую семью ( Николая II ), этот год мы прославляем их. Сто лет этому злодейству (убийству царской семьи — ред.), которое началось тогда и продолжается до наших времен. С того начался и нацизм, фашизм, и большевизм, а теперь и НАТО — все началось с убийства царской семьи. Огромное злодейство. Но надеемся, что Бог крепок и, как говорил Александр Невский , не в силе Бог, а в правде. Сегодня это исполняется.

Наш святой Петр Цетинский — самый знаменитый черногорец и великий святой человек, государственный деятель, который построил подлинную Черногорию, передал страну своему наследнику, Петру II. Тот спросил его: "Что ты мне оставляешь"? Петр Цетинский ответил: "Держись России и Бога". И потом написал в своем завещании: "Кто не будет верен единоязычной, единокровной России, пусть от него живым мясо отваливается, да будет проклят трижды и еще три тысячи раз…". Сегодня это делает нынешняя Черногория.

— Каковы отношения вашей митрополии c РПЦ?

— У нас очень глубокие отношения. В Подгорице на освящении храма Воскресения Христова был патриарх Кирилл, а закладку этого храма сделал патриарх Алексий в 1993 году. В храме Святого Саввы в Белграде мы встречались с митрополитом Илларионом. У нас глубокие связи. Продолжается наша взаимная любовь.

— Я знаю, что вы дали благословение на строительство в Петербурге храма Василия Острожского — первого в России сербского храма, причем посвященного популярному у россиян святому. В монастырь Острог ежегодно приезжают тысячи россиян…

— Я дал, но надо, конечно, чтобы патриарх Московский на это дал свое благословение с митрополитом Варсонофием Санкт-Петербургским. Я уже обратился к нашему патриарху (сербскому — ред.) Иринею с просьбой о благословении. Этот храм станет и подворьем нашей церкви. Дай бог, чтобы так и было.