В РФ может появиться новая должность

В России предлагают ввести должность омбудсмена по защите прав изобретателей

Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) предлагает ввести должность уполномоченного при президенте России по защите прав изобретателей.

Как стало известно RT, соответствующая инициатива вошла в пакет предложений по реализации приоритетного проекта «Формирование современного рынка интеллектуальной собственности в Российской Федерации », который в начале апреля был направлен на рассмотрение первому вице-премьеру Игорю Шувалову

В документе отмечается, что изобретатели выражают обеспокоенность слабой защитой их прав в спорах с крупными компаниями или работодателями, что является причиной снижения изобретательской активности.

«Технологический прорыв, который сейчас необходим стране, могут обеспечить именно отечественные изобретатели, поэтому необходимо создать специальный институт, способный отстаивать их права. Особенно это актуально, когда возникают спорные моменты с корпорациями — международными лидерами, выпускающими высокотехнологичные товары. У них юридически ресурсы намного мощнее, и они часто просто забирают разработки наших изобретателей», — рассказал RT председатель Центрального совета ВОИР Антон Ищенко.

Планируется, что в обязанности омбудсмена войдёт юридическая защита прав изобретателей, обжалование вступивших в силу судебных актов арбитражных судов и суда по интеллектуальным правам, формулирование и продвижение предложений по совершенствованию законодательства в защиту прав правообладателей.