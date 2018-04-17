Закон поменялся: Рыбку оправдали, но оставили в тюрьме

Суд Паттайи оправдал Рыбку и Лесли по одному из дел

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), Александр Кириллов (Алекс Лесли) и еще шесть россиян и белорусов, задержанных в Таиланде в конце февраля, были оправданы судом города Паттайя по делу о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности.

За это преступление им грозило наказание в виде лишения свободы до двух лет и/или штрафа в размере до 100 тыс. бат (более $3 тыс.).

Вина Рыбки, Лесли и других фигурантов этого дела была признана недоказанной. Как уточнил адвокат Саттхапхон Сийотха, такой приговор суда был вызван недавним вступлением в силу изменений в трудовом законодательстве.

Ранее суд Паттайи уже признал троих задержанных граждан РФ Белоруссии виновными и приговорил их к условным срокам заключения, а также штрафам.

Сейчас все восемь фигурантов дела находятся в тюрьме Паттайи, куда их перевезли из Центра временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке . Помещены под стражу они были 13 апреля. Визы и безвизовые разрешения на пребывание в Таиланде были давно аннулированы иммиграционной полицией.

«Они по-прежнему подлежат депортации в страны гражданства, однако покинуть Таиланд пока не смогут, так как в их отношении идет следствие по делу об организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы», — цитируют адвоката РИА «Новости».

Обвинение, составленное по принятому полицией заявлению, звучит так: «предоставление услуг по удовлетворению полового желания с помощью третьих лиц, вовлеченных в предоставление таковых услуг с их согласия, в составе преступной группы».

Это преступление карается лишением свободы на срок до семи лет. «То, что речь идет о преступной группе, сильно отягощает вину подозреваемых, если она будет доказана», — уточнил Сийотха. Суд рассмотрит это дело 24 апреля в формате «телеконференции».

Ранее фигурантов дела обвинили в изнасиловании и организации проституции. Основные обвинения в заявлении выдвинуты против одного из арестованных за «секс-тренинг», а остальные обвиняются как сообщники.

Кроме того, в начале апреля сообщалось, что Лесли, Рыбку и еще шестерых задержанных могут обвинить в производстве и распространении «материалов для взрослых». Как сообщил РИА «Новостям» адвокат подозреваемых Саттхапхон Сийотха, в делах по новым обвинениям фигурируют видео— и фотоматериалы, на основе которых и поданы новые заявления.

Это подпадает под закон о компьютерных преступлениях Таиланда, под статью о производстве и распространении порнографических материалов или оскорбительных материалов непристойного содержания. Преступления такого рода караются тюремным заключением сроком до пяти лет в случае порнографии и трех лет в случае оскорбительных непристойных материалов, публично оскорбляющих лиц, изображенных на видео или фото, и/или штрафом в размере до 60 тыс. бат (около $2 тыс.).

Лесли, Рыбка и остальные организаторы и участники незаконного тренинга были задержаны в Таиланде 26 февраля. Местная полиция обнаружила в одном из отелей курорта Паттайя 43 российских туриста разных полов. Все они ожидали «секс-тренинга», за участие в котором заплатили по 20 тыс. бат — это около 36 тыс. рублей. За это они должны были получить сертификат «мастера оргазма»

Настя Рыбка, родившаяся в белорусском Витебске , написала две книги о том, как соблазнить богатого мужчину: «Дневник по соблазнению миллиардера, или Клон для олигарха» и «Евротрэш. Соблазнение богатых для бедных». Второй «труд» вышел в соавторстве с Алексом Лесли.

Дональда Трампа Навальный также говорил о связях экс-советника избирательной кампании президента США Пола Манафорта и Олега Дерипаски. Первый якобы работал на бизнесмена для продвижения российских интересов на постсоветском пространстве.