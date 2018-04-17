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Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту
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Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту
Рамблер
2 часа назад
Комментарии
6
Жизнь в аэропорту не лишена скуки и однообразия! Курьезные фотографии из разных аэропортов — в нашей галерее.
1/15
Когда длинная стыковка
Фото:
boredpanda.com
2/15
Вместо именной бирки
Фото:
boredpanda.com
3/15
Забытый багаж
Фото:
boredpanda.com
4/15
Скоро на Олимпиаде - багажная верховая езда!
Фото:
boredpanda.com
5/15
Самый обычный день в аэропорту
Фото:
boredpanda.com
6/15
Люди вокруг тебя - твое отражение
Фото:
boredpanda.com
7/15
Новый хипстерский тренд – одеяло из газет
Фото:
boredpanda.com
8/15
Самая удобная поза для сна
Фото:
boredpanda.com
9/15
Король металла собственной персоной
Фото:
boredpanda.com
10/15
Пусть посидит тут, я пока шнурки развяжу
Фото:
boredpanda.com
11/15
Добро пожаловать домой!
Фото:
boredpanda.com
12/15
Кто подставил Санту?
Фото:
boredpanda.com
13/15
Еще один пример, как можно удобно устроиться в зоне вылета
Фото:
boredpanda.com
14/15
Если спать - то стильно!
Фото:
boredpanda.com
15/15
Подушка, на которой моментально засыпаешь
Фото:
boredpanda.com
Казалось бы, что может произойти в терминале аэропорта. Но ведь, если присмотреться, можно найти массу забавных кадров.
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