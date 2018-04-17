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Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту
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Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту 

Рамблер 2 часа назад
Жизнь в аэропорту не лишена скуки и однообразия! Курьезные фотографии из разных аэропортов — в нашей галерее.
1/15  Когда длинная стыковка
Фото:
2/15  Вместо именной бирки
Фото:
3/15  Забытый багаж
Фото:
4/15  Скоро на Олимпиаде - багажная верховая езда!
Фото:
5/15  Самый обычный день в аэропорту
Фото:
6/15  Люди вокруг тебя - твое отражение
Фото:
7/15  Новый хипстерский тренд – одеяло из газет
Фото:
8/15  Самая удобная поза для сна
Фото:
9/15  Король металла собственной персоной
Фото:
10/15  Пусть посидит тут, я пока шнурки развяжу
Фото:
11/15  Добро пожаловать домой!
Фото:
12/15  Кто подставил Санту?
Фото:
13/15  Еще один пример, как можно удобно устроиться в зоне вылета
Фото:
14/15  Если спать - то стильно!
Фото:
15/15  Подушка, на которой моментально засыпаешь
Фото:
Казалось бы, что может произойти в терминале аэропорта. Но ведь, если присмотреться, можно найти массу забавных кадров.
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