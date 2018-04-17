Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту

Еще один пример, как можно удобно устроиться в зоне вылета

13/15 Еще один пример, как можно удобно устроиться в зоне вылета

Пусть посидит тут, я пока шнурки развяжу

10/15 Пусть посидит тут, я пока шнурки развяжу

Люди вокруг тебя - твое отражение

6/15 Люди вокруг тебя - твое отражение

Жизнь в аэропорту не лишена скуки и однообразия! Курьезные фотографии из разных аэропортов — в нашей галерее.

Казалось бы, что может произойти в терминале аэропорта. Но ведь, если присмотреться, можно найти массу забавных кадров.