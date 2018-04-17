Ещё
Принудительные работы могут заменить тюремным сроком
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Принудительные работы могут заменить тюремным сроком 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суд может ужесточить наказание, если граждане уклоняются от принудительных работ. Соответствующий законопроект одобрен на заседании Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.
Закон вносит в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы изменения, направленные на исполнение приговоров суда для граждан, которым назначено наказание в виде принудительных работ.
В Уголовно-исполнительном кодексе содержится норма, в соответствии с которой начальник исправительного центра вправе направить в суд представление о замене неотбытой части наказания в виде принудительных работ лишением свободы. Такие меры грозят нарушителям условий отбывания принудительных работ. Но в УПК замена на более жёсткое наказание не предусмотрена. Закон устраняет этот пробел.
Закон был принят Госдумой в третьем чтении 12 апреля. Устанавливается также, что осуждённый, не прибывший к месту принудительных работ, может быть задержан на срок до 48 часов.
Если гражданин самовольно оставил исправительный центр, место работы или место проживания, определённые администрацией исправительного центра, его могут задержать на срок больше чем 24 часа. Данный вопрос будет рассматриваться судом.
Парламентская газета: последние новости
Обучающимся за рубежом россиянам предложили оставить вузы недружественных стран Москалькова представит Путину отчёт о соблюдении прав человека Минсельхоз предложил запретить сыроподобные продукты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю121
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа145
Крымский мост потроллил Украину139
«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой79
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма108
Видео
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
00:43
Киркоров запретил радиостанциям исполнять свои хиты
Шоу-бизнес
00:44
Суд оправдал Лесли и Рыбку по одному из дел
Происшествия
01:32
Под Ростовом при задержании погиб главарь ячейки ИГ
Происшествия
00:26
В столице открыли памятник огнеборцам
Новости Москвы
00:20
Почему Маск не договорился с «Космотрансом»
Наука и техника Статьи
04:43
Бывший муж Навки решил избавиться от жилья
Шоу-бизнес
07:55
Россия докажет, что «химатака» в Сирии была провокацией
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение