Принудительные работы могут заменить тюремным сроком

Закон вносит в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы изменения, направленные на исполнение приговоров суда для граждан, которым назначено наказание в виде принудительных работ.

В Уголовно-исполнительном кодексе содержится норма, в соответствии с которой начальник исправительного центра вправе направить в суд представление о замене неотбытой части наказания в виде принудительных работ лишением свободы. Такие меры грозят нарушителям условий отбывания принудительных работ. Но в УПК замена на более жёсткое наказание не предусмотрена. Закон устраняет этот пробел.

Закон был принят Госдумой в третьем чтении 12 апреля. Устанавливается также, что осуждённый, не прибывший к месту принудительных работ, может быть задержан на срок до 48 часов.

Если гражданин самовольно оставил исправительный центр, место работы или место проживания, определённые администрацией исправительного центра, его могут задержать на срок больше чем 24 часа. Данный вопрос будет рассматриваться судом.