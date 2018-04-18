Хайнань станет безвизовым для россиян

Российские туристы и еще туристы из 58 стран мира вскоре смогут без получения визы посетить остров Хайнань, расположенный на юге Китая . Отметим, что такое решение было принято в рамках поддержки политики открытости. Об этом сообщили в управлении по иммиграционным вопросам при Министерстве общественной безопасности КНР.

По словам губернатора провинции Шэнь Сяомина, на сегодняшний день Россия является крупнейшим источником въездного туризма на остров. В прошлом году Хайнань посетили 284 тысячи россиян.

Известно, что условия безвизового режима будут распространяться как на группы, так и на индивидуальных путешественников.

Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Владивосток, Хабаровск и Улан-Удэ. Отметим, что в настоящее время россияне могут без пересадки добраться до известного курорта, так как туда летают и чартерные и регулярные рейсы. Из города Санья выполняются восемь прямых рейсов в Москву

Безвизовый режим для россиян на Хайнань начнет действовать с 1 мая 2018 года.