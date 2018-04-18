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Хайнань станет безвизовым для россиян
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Хайнань станет безвизовым для россиян 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: pixabay.com
Российские туристы и еще туристы из 58 стран мира вскоре смогут без получения визы посетить остров Хайнань, расположенный на юге Китая. Отметим, что такое решение было принято в рамках поддержки политики открытости. Об этом сообщили в управлении по иммиграционным вопросам при Министерстве общественной безопасности КНР.
По словам губернатора провинции Шэнь Сяомина, на сегодняшний день Россия является крупнейшим источником въездного туризма на остров. В прошлом году Хайнань посетили 284 тысячи россиян.
Известно, что условия безвизового режима будут распространяться как на группы, так и на индивидуальных путешественников.
Отметим, что в настоящее время россияне могут без пересадки добраться до известного курорта, так как туда летают и чартерные и регулярные рейсы. Из города Санья выполняются восемь прямых рейсов в Москву, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Владивосток, Хабаровск и Улан-Удэ.
Безвизовый режим для россиян на Хайнань начнет действовать с 1 мая 2018 года.
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