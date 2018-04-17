Синоптики рассказали об осадках в столице

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В пятницу в Москве будет без осадков 

ТАСС 58 минут назад
Перерыв в осадках ожидается в столичном регионе в пятницу. Об этом свидетельствуют данные прогноза, распространенного пресс-службой Росгидромета во вторник.
В среду и четверг в Москве и Московской области ожидается облачная и дождливая погода. В среду количество осадков за сутки может достигнуть 17 мм — 38% от месячной нормы осадков, которая для апреля составляет 44 мм.
Ночью и днем в пятницу, 20 апреля, в регионе ожидается переменная облачность, осадки прекратятся.
Однако, согласно предварительному прогнозу, опубликованному на сайте Гидрометцентра России, днем в субботу дожди возобновятся. Новая волна осадков продлится до утра понедельника, причем их пик придется на ночь с субботы на воскресенье.
Из-за предполагаемых в ночь на понедельник заморозков до минус 4 градусов дождь может смениться небольшим снегом. Всего с субботы до понедельника может выпасть еще 10 мм осадков.
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