Синоптики рассказали об осадках в столице

В пятницу в Москве будет без осадков

Перерыв в осадках ожидается в столичном регионе в пятницу. Об этом свидетельствуют данные прогноза, распространенного пресс-службой Росгидромета во вторник.

В среду и четверг в Москве Московской области ожидается облачная и дождливая погода. В среду количество осадков за сутки может достигнуть 17 мм — 38% от месячной нормы осадков, которая для апреля составляет 44 мм.

Ночью и днем в пятницу, 20 апреля, в регионе ожидается переменная облачность, осадки прекратятся.

Однако, согласно предварительному прогнозу, опубликованному на сайте Гидрометцентра России , днем в субботу дожди возобновятся. Новая волна осадков продлится до утра понедельника, причем их пик придется на ночь с субботы на воскресенье.

Из-за предполагаемых в ночь на понедельник заморозков до минус 4 градусов дождь может смениться небольшим снегом. Всего с субботы до понедельника может выпасть еще 10 мм осадков.