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Крымский мост потроллил Украину
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Крымский мост потроллил Украину 

Рамблер 1 час назад
Накануне специальный корреспондент «Комсомольской правды» опубликовал на своей странице в соцсети Twitter фото информационного табло, которое установлено над сооружением.
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Надпись на нем гласит, что автомобилистам стоит быть внимательнее, ведь они едут по мосту, который, по мнению украинских «экспертов», «Россия никогда не сможет построить».
«Качественный троллинг: что мост, что табличка», — прокомментировал журналист.
Между тем спустя несколько часов на публикацию фото отреагировал официальный Twitter Крымского моста.
«Кажется, любители сказок про меня освоили Photoshop. Добавлю в коллекцию», — «написал» мост.
В комментариях к записи один из пользователей социальной сети опубликовал фото, на котором запечатлено то же табло, однако надпись на нем гласит, что «система работает в тестовом режиме».
«Нет такой надписи? Ну так сделайте! Хорошая же идея!» — посоветовал другой комментатор.
Ранее украинский портал Znaj сообщил, что Россия торопится открыть Крымский мост, пока он не обрушился. По словам автора статьи, именно поэтому президент России Владимир Путин выразил надежду на старт автомобильного движения по нему уже в июне, а строители моста пообещали воплотить ее.
В середине марта Министерство транспорта России сообщило, что движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов по Крымскому мосту будет открыто уже в мае 2018 года. Как отметили в ведомстве, это связано с тем, что строители моста планируют ввести в эксплуатацию автодорожную часть сооружения со значительным опережением ранее заявленных сроков.
Комментарии99
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