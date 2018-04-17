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Россиянин нашел на своем участке 150 могил
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Россиянин нашел на своем участке 150 могил 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Барнаулец обнаружил на своем участке 150 могил, сообщает Altapress.
14 лет назад бизнесмен Игорь Губин купил землю в «Барнаульском совхозе». Позже предприниматель сменил статус земли с сельскохозяйственной на земли населенных пунктов, а к 2014 году нашел инвестора, с помощью денег которого намеревался возвести там коттеджный поселок.
Тогда Губин, прибыв на ранее пустой участок, обнаружил на нем 150 захоронений, которые сократили площадь застройки на две тысячи квадратных метров.
В «Специализированной похоронной службе» бизнесмену посоветовали обратиться в суд, так как сами они «заинтересованы» в его участке для расширения кладбища.
После этого предприниматель обратился в мэрию, а затем в прокуратуру. Надзорный орган подтвердил, что похоронная служба заняла участок самовольно, и обвинил чиновников в недостаточном контроле и нарушении законов, предписав исправить положение и наказать виновных.
Мэрия предложила Губину занять землю, вплотную прилегающую к кладбищу.
«Кто будет там селиться — готы, вампиры или сатанисты?» — удивляется юрисконсульт бизнесмена Олег Корнейчук.
Тогда чиновники предложили предпринимателю выкупить его землю. Губин оценил ее в 62 миллиона рублей, то есть 30% ее кадастровой стоимости, и получил ответ, что бюджет такими деньгами не располагает.
Бизнесмен подал иск в суд, в котором потребовал заставить мэрию купить его землю за выкупную стоимость, а уже в ноябре суд решил, что не может удовлетворить требования, так как участок не разделен, не поставлен на кадастровый учет и относится к землям сельхозназначения по карте градостроительного зонирования.
«Это просто какой-то абсурд», — комментирует предприниматель.
По его словам, у участка есть кадастровый номер и постановление мэрии об изменении вида его разрешенного использования.
Апелляция Губина была отклонена, он подал кассационную жалобу в президиум краевого суда и по-прежнему рассчитывает возместить свой ущерб.
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