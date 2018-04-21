В Приморье открылись Дельфийские игры

XVII молодежные Дельфийские игры России открылись во Владивостоке вечером в субботу классическим балетом, современными танцами, игрой на бокалах и корейскими барабанами. Чуть меньше 2 тыс. участников из 69 регионов страны приехали в Приморье, чтобы показать свое мастерство в творческих и профессиональных номинациях.

21-25 апреля в Приморье впервые проходят молодежные Дельфийские игры России — соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства. В этом году конкурсная и фестивальная программа Дельфийских игр состоит из 31 номинации классического, народного и современного видов искусств. Работы и выступления участников игр будет оценивать жюри, в состав которого войдут около 80 мастеров, заслуженных и народных артистов России, профессоров и докторов искусствоведения.

Торжественное открытие

Вечером 21 апреля в атриуме главного корпуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) прошла церемония открытия Дельфийских игр. Несмотря на то, что никого кроме участников, персонала университета и журналистов внутрь не пускали, найти хорошую точку обзора сцены за 20 минут до начала было почти невозможно.

В 21:00 (14:00 мск) на сцене появился хор из нескольких десятков молодых людей с бокалами в руках. Участники хора стали водить пальцами по краям бокалов и извлекать тонкий и для многих удивительных звук, под аккомпанемент которого хор спел первую песню.

Далее зрителей коротко посвятили в историю Дельфийских игр. Ведущие рассказали об их зарождении в 582 г. до н. э., запрете на более чем 1600 лет, возрождении в начале XX века и открытии новой эры игр в 2000 году, когда при участии 27 стран в Москве Национальный Дельфийский совет России провел первые всемирные Дельфийские игры современности.

Концертная программа от коллективов Приморского края продолжилась хореографическим попурри из классического балета, спортивного бального, русского народного и современного танцев.

После выступления акробатов, коллективов с традиционными корейскими барабанами и светящимися в темноте веерами начался парад флагов участвующих в играх регионов. Пока ведущие называли участников, из зала раздавались громкие крики ребят, представляющих тот или иной субъект.

Последними торжественными действиями церемонии стали внесение флагов России и Дельфийских игр и зажжение Дельфийского огня.

Гости Приморского края

Несмотря на то, что Приморский край очень удален от центральных регионов России, на Дельфийские игры прибыло 1862 участника из 69 регионов. По мнению директора Международного Дельфийского комитета Владимира Понявина, это позволило дальневосточникам расширить свои делегации и принять участие в большем количестве номинаций, чем обычно.

"Все мы понимаем, что страна у нас огромная, и проблема транспортная существует. В итоге делегации Дальневосточного федерального округа увеличились вдвое. Думаю, что здесь произойдет хороший творческий обмен, и самое главное — завяжется дружба", — сказал Понявин журналистам перед открытием.

Самым многочисленным представительством, на правах принимающей стороны, обладает Приморский край, который выставил более 400 участников. А вот некоторым особо удаленным регионам пришлось сократить свои делегации. Как рассказала ТАСС региональный представитель Дельфийского совета России, глава делегации Архангельской области Галина Косарева, у нее в этом году подопечных почти в два раза меньше, чем в прошлом.

"У нас в этот год меньше ребят, чем в прошлом. Дорога долгая и трудная, и с нами приехало 57 человек, хотя в прошлом году было 102 человека. Мы представляем сегодня наши традиционно победные номинации: народное творчество, народные инструменты и тележурналистику. Также привезли ребят для участия в играх по народному и эстрадному вокалу, и пробуем свои силы в кулинарии и номинации "диджей", — сказала Косарева.

По ее словам, юные архангельцы были очень рады приехать из зимы на берегу еще скованного льдами моря в по-весеннему теплый и местами уже зеленый Владивосток.

"Нам очень хотелось побывать на теплом море, у нас-то оно во льду еще. Очень хочется весны, и мы очень рады, что сегодня у вас плюс 17 градусов на улице, ведь у нас еще минус 3, и снег лежит. И если бы не Дельфийские игры, мы бы никогда сюда и не попали", — сказала собеседница агентства.

По словам врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, для всех гостей запланирована культурная программа. Многие из них приехали за сутки до начала игр, и за это время уже успели побывать во Всероссийском детском центре "Океан", в Приморском океанариуме и посмотреть другие интересные места и достопримечательности.

Завтра начнутся игры

Уже в воскресенье во Владивостоке начнутся первые туры Дельфийских игр в 31 номинации. Часть из них пройдет на главной площадке в ДВФУ, куда горожанам, по соображениям безопасности, попасть не удастся. Другая часть будет проходить в различных учреждениях культуры города, и уже здесь для зрителей будет свободный доступ.

Одним из самых ожидаемых станет выступление финалистов в номинациях "фортепиано" и "скрипка", которые, по условиям игр, должны будут играть совместно с оркестром Приморской краевой филармонии.