В Петербурге пройдет Фестиваль ледоколов

В акватории Невы 29 и 30 апреля 2018 года пройдет фестиваль ледоколов, сообщает Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга

Петербуржцы и гости города смогут наблюдать за парадом с набережной Лейтенанта Шмидта или с Английской набережной. Фестиваль будет работать два дня с 11 утра до 20 часов вечера.

В нем примут участие легендарные ледоколы "Красин", " Иван Крузенштерн ", "Невская застава", "Мудьюг", "Санкт-Петербург", "Новороссийск".

Торжественная церемония открытия состоится 29 апреля 2018 года в 13 часов дня. Петербуржцев и гостей города ждет интерактивная и развлекательная программа, мастер-классы, конкурсы и викторины в тематике фестиваля, а также выступления уличных артистов и аниматоров.