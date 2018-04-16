Список запрещенных для женщин профессий могут пересмотреть

Москалькова просит пересмотреть перечень запрещенных для женщин профессий

"Уполномоченный предлагает… рассмотреть вопросы о возможности пересмотра перечня запрещенных для женщин профессий на предмет его актуальности в современных условиях", — пишет Москалькова, обращаясь к правительству.

Ранее со ссылкой на доклад сообщалось, что омбудсмен просит правительство разработать проект закона против насилия в семье, а также либерализовать законодательство в отношении женщин, находящихся в местах лишения свободы за совершение преступлений небольшой тяжести.