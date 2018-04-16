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Список запрещенных для женщин профессий могут пересмотреть
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Москалькова просит пересмотреть перечень запрещенных для женщин профессий 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит правительство РФ пересмотреть перечень запрещенных для женщин профессий, о чем сообщается в ее ежегодном докладе, опубликованном на сайте "Российской газеты".
"Уполномоченный предлагает… рассмотреть вопросы о возможности пересмотра перечня запрещенных для женщин профессий на предмет его актуальности в современных условиях", — пишет Москалькова, обращаясь к правительству.
Ранее со ссылкой на доклад сообщалось, что омбудсмен просит правительство разработать проект закона против насилия в семье, а также либерализовать законодательство в отношении женщин, находящихся в местах лишения свободы за совершение преступлений небольшой тяжести.
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