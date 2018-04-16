Охота россиян за просрочкой попала на видео

Жители Саратова каждый вечер сторожат мусорные баки возле одного из супермаркетов в ожидании тележек с просроченными продуктами. Видеозапись такой охоты за просрочкой опубликовал на YouTube «Открытый канал».

На кадрах прилично одетые мужчины и женщины растаскивают товары из продуктовой тележки, которые сотрудник магазина везет на выброс. То, что они не успели расхватать, мужчина отправляет в помойку.

В конце марта саратовское издание «Свободные новости» опубликовало историю пожилой местной жительницы Веры Павловны, которая вместе с подругой Любовью ходит караулить просрочку из супермаркета, открывшегося меньше года назад. Женщина рассказала, что каждый вечер возле мусорных контейнеров собираются люди с пакетами в ожидании очередной тележки. Мужчины, по ее словам, ведут себя наглее, и часто им достаются хорошие продукты, а те, кто слабее и стеснительнее, могут остаться ни с чем.