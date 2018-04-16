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Охота россиян за просрочкой попала на видео
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Охота россиян за просрочкой попала на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Жители Саратова каждый вечер сторожат мусорные баки возле одного из супермаркетов в ожидании тележек с просроченными продуктами. Видеозапись такой охоты за просрочкой опубликовал на YouTube «Открытый канал».
На кадрах прилично одетые мужчины и женщины растаскивают товары из продуктовой тележки, которые сотрудник магазина везет на выброс. То, что они не успели расхватать, мужчина отправляет в помойку.
В конце марта саратовское издание «Свободные новости» опубликовало историю пожилой местной жительницы Веры Павловны, которая вместе с подругой Любовью ходит караулить просрочку из супермаркета, открывшегося меньше года назад. Женщина рассказала, что каждый вечер возле мусорных контейнеров собираются люди с пакетами в ожидании очередной тележки. Мужчины, по ее словам, ведут себя наглее, и часто им достаются хорошие продукты, а те, кто слабее и стеснительнее, могут остаться ни с чем.
«Там не бывает ничего ненужного почти что! Там огурчик подобрала, тут помидорку, тут луковицу какую — плохое обрезала, остальное покрошила, маслицем сверху полила — уже салат. Вчера я вот молочка взяла. Беру обычно небольшую плошку, капну туда, подогрею на плите. Свернулось — можно его на блинчики-оладушки пустить, так же, как и кефир. Если оно хорошее, то я его сразу прокипячу, два-три дня будет в холодильнике стоять — можно будет потом кашку или какао сварить. Хлеб зачерствел — обрежь да и сухари сделай. У меня вообще все съедается! Два-три дня [просрочки] — на это даже можно не смотреть. Лично у меня желудок крепкий, все идет», — поделилась Вера Павловна.
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