Россияне стали чаще жаловаться на нарушения прав человека

Россияне стали вдвое чаще жаловаться на нарушение прав человека

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила за 2017 год вдвое больше жалоб, чем за 2015-й. Об этом говорится в ежегодном докладе омбудсмена президенту Владимиру Путину , пишет «Коммерсантъ» во вторник, 17 апреля.

Почти треть из cвыше 41 тысячи обращений — 12,7 тысяч — связаны с отказом в возбуждении уголовного дела или необоснованным привлечением к уголовной ответственности.

В докладе говорится об обострившей проблеме утилизации мусора. Со ссылкой на исследование «Гринпис России», Москалькова отмечает, что мусоросжигание — это наиболее худший ее вариант из-за риска развития онкологических, аллергических и других заболеваний заболеваний у людей, живущих рядом с такими заводами. Между тем в стране продолжают их строить.

Омбудсмен также обратила внимание президента на проблемы с получением положенного жилья сотрудниками МВД (37,6 тысяч очередников и ФСИН (8,3 тысячи).

По мнению Москальковой, Минздрав Минтруд должны пересмотреть список запрещенных для женщин профессий. В настоящее время, этот устаревший документ вызывает проблему, к примеру, у военнослужащих, которым отказывают в праве занимать летные должности по половому признаку.

Уполномоченная по правам человека коснулась вопросов, связанных с прошлогодней протестной активности. Москалькова поддержала президентский Совет по правам человека в том, что организаторам и чиновникам нужно научиться находить компромиссы, что затруднительно из-за забюрократизированности соответствующих процедур.

Омбудсмен предложила использовать для согласования мероприятий портал «Госуслуги».

«Недопустимы случаи задержания участников несогласованных акций сверх сроков, предусмотренных законом, — отмечено в докладе омбудсмена. — При возможности установления личности соответствующие протоколы должны составляться непосредственно на месте события. Необходимо исключить практику, когда задерживают одни полицейские, а рапорты о задержании составляют другие, которые не были на месте события и не знают его обстоятельств».

Москалькова предложила ввести законодательный запрет на вовлечение школьников в акции протеста.