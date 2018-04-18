В Москву идут заморозки и мокрый снег

Погода в Москве изменится «кардинально», сообщает центр «Фобос».

По данным синоптиков, минувший день стал последним «феноменально» теплым, когда температура превышала +20 градусов, то есть климатический показатель начала июня.

Сегодня же характер погоды резко ухудшится из-за приближающегося к городу североатлантического циклона, который принесет с собой облака, дожди и холодный воздух. При этом 18 апреля столбики термометров покажут характерные для середины апреля +10…13.

Завтра воздух в столице прогреется чуть выше +10, в пятницу непогода «объявит тайм-аут», в субботу на город прольется полтора ведра воды на квадратный метр, а в воскресенье дожди будут кратковременными, однако температура не поднимется выше +7…9.

В начале следующей недели температурный фон не изменится, однако может выпасть мокрый снег и не исключены заморозки и слабая гололедица. Между тем к середине недели в столице вновь начнет теплеть — до +12…15 градусов.