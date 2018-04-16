В Чечне отметили годовщину отмены режима КТО 

Чеченская Республика отметила один из главных для региона праздников — девятую годовщину отмены режима контртеррористической операции (КТО) — массовым шествием, выставками и праздничными концертами, сообщили ТАСС в республиканском министерстве по делам молодежи.
Режим КТО в Чеченской Республике ввели 23 сентября 1999 года после вторжения Шамиля Басаева в Дагестан. 16 апреля 2009 года по поручению президента РФ отменен приказ, объявляющий территорию Чечни зоной проведения контртеррористической операции. Этот день указом главы Чечни Рамзана Кадырова объявлен днем мира и празднуется ежегодно.
"Тысячи студентов, школьников и представителей молодежных организаций пронесли по проспекту В. В. Путина масштабный флаг Чеченской Республики, а также государственные флаги России. На территории мемориального комплекса Славы состоялся праздничный концерт. В преддверии праздника прошли художественные выставки, встречи с молодежью и тематические вечера", — рассказали ТАСС в пресс-службе министерства.
Концерты и спортивные состязания прошли также в районах республики. В Государственном театрально-концертном зале Грозного прошло торжественное собрание, приуроченное ко дню мира. В нем приняли участие представители властей, общественные и религиозные деятели, представители научной и творческой интеллигенции.
"Ровно девять лет назад был отменен режим контртеррористической операции. Это событие означало, что годы боевых действий, террора остались позади. Оглядываясь назад, мы понимаем, какую важную роль сыграло решение об отмене КТО, наша республика встала на рельсы устойчивого развития и превратилась в один из самых безопасных и благополучных субъектов нашего Отечества — России", — сказал на собрании глава Чечни Рамзан Кадыров.