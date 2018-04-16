В Симферополе заработал новый терминал аэропорта

В Симферополе заработал новый терминал международного аэропорта

Строительство здания в виде морской волны шло около двух лет. Терминал расположен в 14 километрах от Симферополя . В воскресенье терминал и все служебно-технические здания получили разрешение на ввод в эксплуатацию от Росавиации

Самолет Boeing 737 авиакомпании NordWind рейсом NWS123 прибыл из "Шереметьево" в "Симферополь" в 08.10 в понедельник. Это первый рейс, с которого начинается обслуживание рейсов в новом терминале аэропорта в Крыму.

Первыми пассажирами, которых встретили в новом здании аэропорта, стали Светлана Коврижина с дочкой Агатой. Гендиректор аэропорта Евгений Плаксин вручил им сертификат на бесплатный перелет по маршруту Симферополь-Москва-Симферополь.

"Всех поздравляем с первыми пассажирами, с почином", — сказал журналистам глава Крыма Сергей Аксенов при встрече первого пассажира.

Новый аэровокзальный комплекс — крупнейший на юге России . Кроме того, это самый крупный инвестиционный проект Крыма стоимостью 32 миллиарда рублей. Он был построен на принципах государственного и частного партнерства.

Терминал площадью 78 тысяч квадратных метров сможет обслуживать 3,65 тысячи пассажиров в час и 6,5 миллионов в год.