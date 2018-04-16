Россияне отказались участвовать в протестах и замечать их

Подавляющее число россиян не хотят участвовать в каких-либо протестных акциях (86 процентов) и не замечали таковых в последние несколько месяцев (88 процентов). Об этом сообщили в «Левада-центре», передает РБК в понедельник, 16 апреля.

«Проблемы есть, но склонности винить центральную власть нет, тем более, если власти стараются реагировать, хотя бы частично удовлетворяя запросы граждан», — рассказал изданию социолог Денис Волков.

Доля готовых выйти на митинг из-за проблем социального характера снизилась на 5 процентов (с 13 до 8 процентов) по сравнению с декабрем прошлого года.

Желающих участвовать в политических акциях еще меньше — 6 процентов (на два процента меньше, чем в декабре 2017-го).

Три четверти россиян вообще считают маловероятными какие-либо массовые выступления из-за падения уровня жизни или в целях защиты своих прав. Противоположной точки зрения придерживается 17 процентов респондентов (на шесть процентов меньше).

Протесты по политическим мотивам, по мнению россиян, еще менее вероятны (80 процентов). Допускают такую возможность 12 процентов опрошенных.

Участвовали в митингах за последние два или три месяца один процент респондентов.