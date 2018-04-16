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Россияне отказались участвовать в протестах
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Россияне отказались участвовать в протестах и замечать их 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: Коммерсантъ
Подавляющее число россиян не хотят участвовать в каких-либо протестных акциях (86 процентов) и не замечали таковых в последние несколько месяцев (88 процентов). Об этом сообщили в «Левада-центре», передает РБК в понедельник, 16 апреля.
«Проблемы есть, но склонности винить центральную власть нет, тем более, если власти стараются реагировать, хотя бы частично удовлетворяя запросы граждан», — рассказал изданию социолог Денис Волков.
Доля готовых выйти на митинг из-за проблем социального характера снизилась на 5 процентов (с 13 до 8 процентов) по сравнению с декабрем прошлого года.
Желающих участвовать в политических акциях еще меньше — 6 процентов (на два процента меньше, чем в декабре 2017-го).
Три четверти россиян вообще считают маловероятными какие-либо массовые выступления из-за падения уровня жизни или в целях защиты своих прав. Противоположной точки зрения придерживается 17 процентов респондентов (на шесть процентов меньше).
Протесты по политическим мотивам, по мнению россиян, еще менее вероятны (80 процентов). Допускают такую возможность 12 процентов опрошенных.
Участвовали в митингах за последние два или три месяца один процент респондентов.
Падение интереса к протестам социологи связывают с высоким уровнем доверия к власти, а прошлогодние результаты связаны с митингами, организованными сторонниками Алексея Навального: в июне 2017 года 15 процентов опрошенных Левада-центром россиян готовы были участвовать в протестном движении, связанными с социальным вопросам и 12 процентов — с политическими.. В исследовании, проведенном с 23 по 27 марта, участвовали 1600 жителей городов и сел из 136 населенных пунктов 52 регионов страны.
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Комментарии1  Ещё 5 источников 
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