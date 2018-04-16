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Сыры без молока могут запретить в России
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Сыры без молока могут запретить в России 

360tv.ru 26 минут назад
Фото: 360tv.ru
Министерство сельского хозяйства России намерено запретить производство и продажу сырных продуктов, содержащих 50-100% растительных жиров. Сейчас зачастую такие подделки продаются в магазинах под видом настоящих сыров, коими не являются, сообщила газета «Известия».
Для введения запрета в Минсельхозе разработаны поправки в технический регламент «О безопасности молока и молочной продукции», пишет издание.
Сырные продукты в 2017 году составили четверть от 800 тысяч тонн сыров, проданных в России. В тоже время специального термина для них не имеется ни в федеральном законе, ни в регламенте.
По данным Минсельхоза, в 2017 году не менее 150 тысяч так называемых «сыров» со 100% содержанием растительных жиров были ввезены в Россию из других стран. Эти подделки без капли молока в своем составе расфасовывались и реализовались под видом молочной продукции.
В министерстве подчеркнули, что низкая стоимость такого товара позволяет его производителям недобросовестно конкурировать на рынке с производителями настоящих сыров.
Из-за низкой востребованности снижается цена сырого молока и эффективность государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции.
В Подмосковье в городском округе Шаховская открылась новая сыроварня, для которой закупили итальянское оборудование. Как сообщил глава крестьянско‐фермерского хозяйства, член кооператива «Усадьба Поседкино» Валерий Ройгас, в настоящий момент в сутки может производиться от 300 до 500 килограммов сыра, в планах увеличить эту цифру до тонны.
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