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Облачная погода и до плюс 15 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
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Облачная погода и до плюс 15 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу 

РИАМО 57 минут назад
Фото: РИАМО
Облачная погода с прояснениями ожидается в Московском регионе в пятницу, температура воздуха составит плюс 15 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».
«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 12-14 градусов, по области плюс 10-15 градусов», — говорится в сообщении.
Ветер будет дуть северный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба, что несколько ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 30%.
В Московском регионе неустойчивая ветреная погода. Пониженным будет содержание кислорода в воздухе. Такая погода негативно влияет на самочувствие и способствует усилению метеопатических реакций у людей с заболеваниями бронхов и легких, усиливает симптомы бронхо-спазма и кислородной недостаточности. А высокий фон геомагнитной активности может ухудшить самочувствие, вызвать головные боли, скачки артериального давления у метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми патологиями, предупреждают синоптики.
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