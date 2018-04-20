Облачная погода и до плюс 15 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу

Облачная погода с прояснениями ожидается в Московском регионе в пятницу, температура воздуха составит плюс 15 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 12-14 градусов, по области плюс 10-15 градусов», — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба, что несколько ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 30%.

В Московском регионе неустойчивая ветреная погода. Пониженным будет содержание кислорода в воздухе. Такая погода негативно влияет на самочувствие и способствует усилению метеопатических реакций у людей с заболеваниями бронхов и легких, усиливает симптомы бронхо-спазма и кислородной недостаточности. А высокий фон геомагнитной активности может ухудшить самочувствие, вызвать головные боли, скачки артериального давления у метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми патологиями, предупреждают синоптики.