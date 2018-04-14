Ещё
Россиянам посоветовали пить «Боярышник»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Петр Толстой предложил заменить лекарства из США боярышником и корой дуба 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой во время эфира программы "60 минут" на канале "Россия 1" предложил вместо американских лекарств пить боярышник и заваривать кору дуба в случае принятия ответных мер на антироссийские санкции.
Во время обсуждения Борис Надеждин заявил, что возможный ответ России создает проблемы не для американского бизнеса, а для российских граждан. Он добавил, что сейчас он пьет лекарства, произведенные в стране "возможного противника".
"Выплевывайте. Кору дуба заваривайте", — с иронией посоветовал ему Толстой.
Надеждин рассказал, что в советское время, когда ему поставили диагноз гипертония, ему прописали боярышник.
"Вот, да, боярышник", — согласился с рецептом вице-спикер Госдумы.
После этого он поинтересовался у оппонента, какие именно лекарства он пьет, но тот отказался их назвать, дабы не рекламировать производителя.
После этого Толстой заявил, что возможные ответные меры предполагают запрет сделок с компаниями, где доля капитала из США и других стран, присоединившихся к санкциям против России, составляет более 25%.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой принять законопроект об ответных мерах на американские санкции против России. Он предусматривает приостановку сотрудничества с Вашингтоном в атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслях. Кроме того, депутаты предложили запретить импорт алкогольной, табачной и сельскохозяйственной продукции из США.
РИА Новости: последние новости
В Москве в начале апреля установилась аномально низкая влажность воздуха На Урале завели дело из-за издевательств над воспитанниками в детсаду Улюкаев в тюрьме пишет стихи и занимается йогой
Комментарии36  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россию ждет розовый понедельник»49
Асад сделал заявление после удара США456
Чем Россия может ответить на удар США по Сирии343
Москва назвала истинную цель удара по Сирии341
Турцию заподозрили в двойной игре88
Видео
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
04:56
Путин назвал хронические проблемы Москвы
Политика Новости Москвы
05:28
Асад сделал заявление после удара США
В мире Ближний Восток
05:28
Китай отреагировал на события в Сирии
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение