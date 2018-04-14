Россиянам посоветовали пить «Боярышник»

Петр Толстой предложил заменить лекарства из США боярышником и корой дуба

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой во время эфира программы "60 минут" на канале "Россия 1" предложил вместо американских лекарств пить боярышник и заваривать кору дуба в случае принятия ответных мер на антироссийские санкции.

Во время обсуждения Борис Надеждин заявил, что возможный ответ России создает проблемы не для американского бизнеса, а для российских граждан. Он добавил, что сейчас он пьет лекарства, произведенные в стране "возможного противника".

"Выплевывайте. Кору дуба заваривайте", — с иронией посоветовал ему Толстой.

Надеждин рассказал, что в советское время, когда ему поставили диагноз гипертония, ему прописали боярышник.

"Вот, да, боярышник", — согласился с рецептом вице-спикер Госдумы.

После этого он поинтересовался у оппонента, какие именно лекарства он пьет, но тот отказался их назвать, дабы не рекламировать производителя.

После этого Толстой заявил, что возможные ответные меры предполагают запрет сделок с компаниями, где доля капитала из США и других стран, присоединившихся к санкциям против России, составляет более 25%.