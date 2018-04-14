Доходы от туризма достигли 700 млрд рублей

Доходы Москвы от туризма в 2017 году достигли 700 млрд рублей

Поступления от туризма в экономику Москвы в прошлом году выросли до 700 млрд рублей по сравнению с 200 млрд в 2010 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Несмотря на все санкции, ограничения и в общем жесткое отношение, порой предвзятое, к нашей стране, тем не менее мы видим, что даже иностранный туризм за последние годы вырос на 40%, а внутренний туризм вырос на 80%. Мы в 2010 году имели в городе 12,8 миллиона туристов, в прошедшем году — 21 миллион, — доложил Собянин. — Соответственно, выросла экономика, поступления в экономику города — с 200 до 700 миллиардов рублей".

Столичный градоначальник констатировал, что это составляет огромный сектор экономики, включающий в себя и гостиницы, и услуги, и торговлю, и тому подобное. Он назвал все это "хорошей прибавкой к бюджету". "То есть те деньги, которые мы в свое время вложили в инфраструктуру города, благоустройство, парки, скверы, улицы, начали возвращаться прямым счетом в бюджет за счет оборота, увеличения количества туристов, их покупательной способности и так далее", — пришел к выводу Собянин.

Малый бизнес и технопарки

Мэр столицы отметил, что малый и средний бизнес активнее участвует в госзаказе, растет и количество таких предприятий. "За три года оно выросло на 22%, — отметил он. — И мы видим, что это не просто "мертвая", формальная численность".

По данным Собянина, объем кредитования говорит о том, что этот бизнес активно развивается, привлекает инвестиции и дает городу рост.

"Только за один год, 2017 год, — 26% дохода в бюджет. Вы постоянно говорите, что рост малого бизнеса должен сопровождать, соответственно, и экономическое развитие регионов. Вот наглядный пример того, что дает серьезную прибавку. Это для Москвы очень серьезные цифры", — подчеркнул мэр.

Он также добавил, что предприятия малого и среднего бизнеса дали серьезный толчок и для развития инновационной экономики.

В Москве за это время появились 33 технопарка, в которых работают тысячи малых и средних инновационных предприятий. Зарегистрировано 39 промышленных комплексов, которые в основе своей тоже имеют инновационное развитие. Собянин подчеркнул, что при детальном анализе оказалось, что "вся карта Москвы, полностью накрыта объектами инновационной инфраструктуры", такими, как технопарки, высокотехнологичные IT-компании, бизнес-инкубаторы, институты, академические институты и так далее.