Умер Милош Форман

На 87-м году жизни скончался великий чешский режиссер Милош Форман . Он получил европейскую известность еще на родине в Чехии , однако всемирную славу Форману принесли снятые в Голливуде «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей» и «Человек на Луне».

Милош Форман оставил после себя колоссальное наследие. Почти каждый его фильм стал вехой в творчестве режиссера и внес большой вклад в развитие мирового кинематографа. Форман — обладатель двух премий «Оскар», трех «Золотых глобусов», премий BAFTA и «Сезар».

Его самым известным фильмом стал «Пролетая над гнездом кукушки» — экранизация одноименного романа Кена Кизи . Картина получила все пять главных наград «Оскара»: за лучший фильм, режиссуру, адаптированный сценарий и две главные роли.

Создавший хрестоматийный образ бунтаря Джек Николсон вознесся на самую вершину славы и в одночасье превратился едва ли не в главного голливудского актера. Продюсером фильма выступил Майкл Дуглас , который принял статуэтку за лучший фильм в возрасте всего лишь 32 лет.

Сняв «Пролетая над гнездом кукушки», Форман утвердился в качестве одного из важнейших режиссеров «новой волны» американского кинематографа 70-х.

Такой картины уже достаточно для того, чтобы войти в историю, но талант Формана был настолько велик, что почти каждый его фильм становился шедевром. Что можно сказать об уровне режиссера, если двумя его самыми неудачными лентами считаются экранизация «Опасных связей» Шадерло де Лакло «Вальмон» и «Призраки Гойи»? Многие бы мечтали заполучить в свою фильмографию эти произведения.

Второго «Оскара» за режиссуру Форман получил в 1985 году за экранизацию пьесы Питера Шеффера «Амадей».

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Картина получила восемь премий «Оскар». Четыре их них — за лучший фильм, режиссуру, сценарий, мужскую роль. Остальные четыре статуэтки были вручены в технических номинациях: за дизайн костюмов, работу художника, грим и звук.

Почти все картины великого чеха удостаивались премий на различных кинофестивалях, включая Каннский и Берлинский.

Форман родился в Чаславе в 1932 году. Его детство было разрушено Второй мировой войной и зверствами нацистов. Родители Милоша погибли в концентрационных лагерях, и он очень рано остался сиротой. Однако после войны Форман обнаружил, что его биологический отец Отто Кон жив и в 40-х годах успел сбежать в США

Но будущий режиссер решил остаться на родине, где начал учиться искусству кино. Его первый же фильм «Черный Петр» 1971 года получил главный приз кинофестиваля в Локарно.

Следующая картина — «Любовные похождения блондинки» — была отмечена в Венеции , а также получила номинацию на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

«Бал пожарных» 1967 года также был номинирован на премию Американской Киноакадемии. Лента предвосхитила настроения Пражской весны. В 1968 году после ввода советских войск на территорию Чехословакии Форман покинул страну и переехал жить и работать в США.

Его первым американским фильмом стал «Отрыв» 1971 года, получивший Гран-при Каннского фестиваля, а четыре года спустя режиссер взорвал кинематографический мир «Пролетая над гнездом кукушки».

Форман не отличался высокой продуктивность и снимал фильмы в среднем раз в четыре года. После оглушительного успеха экранизации романа Кизи режиссер принялся за работу над известным мюзиклом «Волосы», вышедшим на экраны лишь в 1979 году.

Два года спустя антирасистская драма «Рэгтайм» была номинирована на восемь премий «Оскар», но не выиграла ни в одном категории, зато следующий фильм «Амадей» получил восемь наград.

Однако в 90-х годах чешский гений взял свое, сняв две биографические ленты: «Народ против Ларри Флинта » о создателе журнала «Хастлер» и «Человек на Луне» о самом оригинальном комике Америки Чарли Кауфмане

Исполнивший роль Кауфмана Джим Керри предстал перед зрителям в необычном амплуа, ведь и его персонажа, и сам фильм нельзя назвать комедийными.

Форман сконцентрировался прежде всего на личной трагедии Кауфмана, который столкнулся с непониманием со стороны зрителей и телевизионных продюсеров.

Последним фильмом Формана стал «Призраки Гойи» 2006 года c Натали Портман Хавьером Бардемом , однако картина был холодно встречена критиками и публикой. Основной претензией к ленте стал слишком закрученный сюжет, сложный для восприятия.

В конце 2000-х годов Форман работал над фильмом «Призрак Мюнхена» о Мюнхенском соглашении, по которому нацистская Германия аннексировала часть территории Чехословакии. Однако в процессе работы над картиной возникли проблемы с финансированием.

Форман ушел из жизни в пятницу, 13 апреля. Днем позже его супруга сообщила о кончине режиссера чешскому телевидению.